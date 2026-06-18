Corinna Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein verkauft Luxusschmuck für über 850.000 Euro

Corinna Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein hat ihre Sammlung an Luxusschmuck für über 850.000 Euro verkauft. Die Schmuckstücke sollen Geschenke von Spaniens Ex-König Juan Carlos oder von seinem Freund, dem verstorbenen Sultan Qaboos von Oman, sein. Die Auktion fand im Londoner Traditionshauses Bonhams statt und brachte Corinna ein Vermögen von über 850.000 Euro ein.

Corinna Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein verkauft Luxusschmuck aus ihrer Zeit mit Spaniens Ex-König Juan Carlos für über 850.000 Euro. Die Sammlung umfasst sieben Schmuckstücke, darunter einen Ring mit einem riesigen burmesischen Saphir, der für 279.000 Euro versteigert wurde.

Die Auktion fand im Londoner Traditionshauses Bonhams statt und brachte Corinna ein Vermögen von über 850.000 Euro ein. Die Schmuckstücke sollen Geschenke von Juan Carlos oder von seinem Freund, dem verstorbenen Sultan Qaboos von Oman, sein. Die Sammlung umfasst auch ein Diamant-Armband, das für 177.000 Euro versteigert wurde, sowie passende Ohrringe, die für 147.320 Euro verkauft wurden.

Ein weiterer Ring mit einem über achteinhalb Karat großen Diamanten wurde für 118.000 Euro verkauft und soll angeblich von Juan Carlos als Heiratsantrag gemacht worden sein. Ein weiterer Ring mit einem 14,39 Karat schweren Smaragd wechselte für rund 89.000 Euro den Besitzer. Die Auktion brachte Corinna über 850.000 Euro ein und markiert offensichtlich den Abschluss einer dunklen Kapitel in ihrem Leben. Die Schmuckstücke sollen nun in neue Hände übergehen und werden wahrscheinlich von einem neuen Besitzer getragen werden.

Die Auktion im Londoner Bonhams war ein großer Erfolg und zeigt, dass Luxusschmuck noch immer sehr begehrt ist





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