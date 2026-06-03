Corinna Ulbrich hält Nerven und gewinnt 46.500 Euro

Kandidatin Corinna Ulbrich hat bei 'Gefragt - Gejagt' ihre Nerven bewahrt und eine gemeine Fangfrage beantwortet.

Die Kandidatin Corinna Ulbrich hat bei der Sendung ' Gefragt - Gejagt ' ihre Nerven bewahrt und eine gemeine Fangfrage von Jäger Sebastian Klussmann erfolgreich beantwortet. Die Frage drehte sich um die Sportart, in der der FC Bayern München Ende Juni 2025 wieder einmal deutscher Meister wurde.

Die Kandidatin wählte die richtige Antwort 'Basketball' und gewann damit einen Punkt mehr auf dem Konto für ihr Team. Am Ende des Finales konnten sie Jäger Sebastian Klussmann besiegen und die stolze Summe von 46.500 Euro mit nach Hause nehmen. Der Weg zu diesem Gewinn war jedoch nicht leicht, da die Kandidaten mit einer fiesen Falle konfrontiert wurden





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corinna Ulbrich Gefragt - Gejagt Basketball FC Bayern München 46.500 Euro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corinna Ulbrich gewinnt bei "Gefragt - Gejagt" 46.500 EuroDie Kandidatin Corinna Ulbrich hat bei der Spielshow "Gefragt - Gejagt" die Nerven behalten und gegen Jäger Sebastian Klussmann gesiegt. In einem knappen Finale konnten sich die Kandidaten Corinna Ulbrich, Manuel Pazhedath, Canay Caliskan und Dirk Rave gegen ihren Gegner durchsetzen und eine stolze Summe von 46.500 Euro gewinnen.

Read more »

500 Millionen Verdachtsfälle: Wise-Aktie stürzt nach brisanten Enthüllungen abDie Aktie von Wise ist zum Wochenstart massiv unter Druck geraten. Auslöser sind Berichte über Ermittlungen der Brüsseler Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Anleger reagierten nervös

Read more »

S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lowes Companies Aktionären eine FreudeEin Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Lowes Companies-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Read more »

Corinna Ulbrich bei "Gefragt - Gejagt"Corinna Ulbrich und ihr Team haben bei "Gefragt - Gejagt" die Nerven behalten und eine gemeine Fangfrage trotzen können. Die Gewinnsumme von 46.500 Euro wird geteilt und die Kandidaten müssen eine Frage beantworten, die in diesem Fall von Alexander Bommes gestellt wird.

Read more »