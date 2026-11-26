Schweizer Nationalspielerin Corinne Lehmann gibt Grenzen vor. Vor dem Heimspiel in Bern setzt sie auf Fokus und klare Ansagen.

Corinne Lehmann hat vor ihrem bevorstehenden Einsatz für die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft in ihrer Heimatstadt Bern eine klare Linie bezogen. Die 27-jährige Stürmerin erklärte dem Schweizer Portal " 20 Minuten", dass sie sich auf Fragen zum Fußball konzentrieren möchte, während Themen aus ihrem Privatleben als störend empfunden werden. Lehmann ist seit Juni mit dem Reality-Star und AFC Whyteleafe-Fußballer verlobt, hatte diese Neuigkeit jedoch öffentlich über Instagram geteilt und möchte sie nicht zum zentralen Thema der medialen Aufmerksamkeit machen.

Klare Abgrenzung zum Privatleben

Als Journalisten in einem großen Interview vor dem anstehenden Spiel auch ihre Verlobung ansprachen, reagierte die Schweizer Nationalspielerin deutlich. Sie bat darum, private Fragen per E-Mail oder Nachricht zu stellen, falls sie nicht im Kader der Nationalmannschaft ist. Ihre Kernaussage lautete, dass sie sich in Bern und im gesamten Teamumfeld ausschließlich dem Sport und den entsprechenden Fragen widmen wolle. Sie dankte für das Verständnis und verwies darauf, dass ihr primäres Ziel im Stadion der sportliche Erfolg ist.

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Autorität über eigene Narrative

Corinne Lehmann betonte in ihren Antworten, dass das Teilen ihres Lebens in den sozialen Medien zwar Fragen provoziert, sie aber die Kontrolle darüber behält, wann und wie sie antwortet. Sie erklärte, dass es normal sei, dass Fans Interesse an ihrem persönlichen Umfeld zeigten, da sie ihren Alltag öffentlich dokumentiert. Dennoch müsse sie das Recht haben, selbst zu entscheiden, ob sie einen Comment abgibt. Diese klare Diktion soll allen Beteiligten verdeutlichen, dass sie die Agenda für ihre Aussagen selbst bestimmt.

Emotionale Heimat und familiäre Unterstützung

Neben der medialen Abgrenzung freute sich Lehmann auf die besondere Atmosphäre in Bern. Sie betonte, dass es für sie immer ein spezielles Gefühl ist, in ihrer Heimatstadt aufzulaufen, da sie dort aufgewachsen und früher beim Verein YB trainiert hat. Diese emotionale Bindung wird durch eine starke persönliche Unterstützungsschiene verstärkt. Ihre gesamte Familie sowie ihr Verlobter werden bei der Partie anwesend sein. Lehmann schätzt, dass sich insgesamt rund 20 Personen von ihrem privaten Umfeld in den Reihen der Zuschauer einfinden werden, was sie als große Motivation empfindet.

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Reife und Rolle in der Schweizer Nationalmannschaft

Die 27-Jährige reflektierte auch ihre sich wandelnde Rolle innerhalb der Schweizer Nationalmannschaft. Im Gegensatz zu früheren Jahren, als sie als jüngere Spielerin weniger Druck verspürte und einfach ihre Fähigkeiten zeigte, hat sich ihre Sichtweise verändert. Sie arbeitet nun zielgerichteter an ihrer Fitness, um im Training und im Spiel jeden Beitrag leisten zu können. Wenn der Trainer sie braucht, ist sie stets bereit, 100 Prozent ihres Potentials abzurufen.

Commitment und sportlicher Fokus

Corinne Lehmann versicherte, dass sie ihre körperliche Verfassung im Klubtraining so trainiert, dass sie für die Nationalmannschaft bereitsteht. Ihr Fokus liegt darauf, bei jedem Einsatz, ob im Training oder im Spiel, maximalen Einsatz zu zeigen. Sie nimmt ihre Verantwortung als erfahrene Spielerin ernst und stellt sicher, dass sie ihre Erfahrung und ihr Können optimal einbringt, um der Auswahlmannschaft bestmöglich zu helfen.