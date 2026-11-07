Cornell University: Fakultät vertraut Leitung nicht in Vergewaltigungsskandal

Die Fakultät der Cornell University hat ihrer Führung das Vertrauen entzogen. Grund ist der Umgang mit dem Vorwurf des Ketamin-Misses an Chi Phi.

Die Fakultät der renommierten Elitehochschule Cornell University in New York hat der zentralen Verwaltung ihr volles Vertrauen entzogen. In einer am Freitag, gemeldet nach Ortszeit, verabschiedeten Entschließung bekundete die Lehrkörper-Mehrheit klar, dass sie die aktuelle Krisenbewältigung der Universität als unzureichend einstuft. Das Hauptproblem liegt in der angeblichen Unfähigkeit der Führungsebene, der anhaltenden Krise im Zusammenhang mit schwerwiegenden sexuellen Übergriffen effektiv zu begegnen. DieseResolution ist zwar rechtlich nicht bindend, besitzt jedoch eine immense symbolische Kraft für die interne Kommunikation und die öffentliche Wahrnehmung der Institution.

Kritik an der Verwaltung und historischer Kontext

Kritiker innerhalb der akademischen Gemeinschaft und in der Öffentlichkeit werfen der Hochschulleitung vor, nach dem initialen Vorfall zu nachsichtig mit den Verdächtigen umgegangen zu sein. Dieser Konflikt hat sich bereits im vergangenen Monat eskaliert und führte zu massiven Demonstrationen in mehreren Großstädten der USA. Im Zentrum des Skandals steht eine Aussage einer früheren Studentin, die sich unter dem Pseudonym Jane Doe vorstellt, um ihre Identität zu schützen. Sie berichtete, im Oktober 2024 von Mitgliedern der Studentenverbindung Chi Phi dazu gedrängt worden zu sein, das Narkosemittel Ketamin einzunehmen. Anschließend sei sie von sieben Mitgliedern dieser Verbindung sexuell missbraucht und vergewaltigt worden. Diese schwerwiegenden Anschuldigungen legten den Grundstein für die aktuelle Vertrauenskrise an der Institution.

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Rechtliche Schritte und institutionelle Reaktionen

Die rechtliche Dimension des Falls war von Anfang an komplex und umstritten. Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte damals entschieden, die Verdächtigen nicht vor Gericht zu stellen, was zu großer Entrüstung führte. Als Reaktion auf die Anklagen verbot die Cornell-Universität offiziell die Aktivitäten der Studentenverbindung Chi Phi. Allerdings verwies die Hochschule lediglich einige der beteiligten Personen von der Einrichtung, was von vielen als zu milde Maßnahme wahrgenommen wurde. Später nahm die Bezirksstaatsanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall jedoch wieder auf, was auf neue Erkenntnisse oder einen Druckwechsel hindeutet. Parallel dazu beauftragte die Universität eine unabhängige Untersuchung, um ihren eigenen Umgang mit der Affäre kritisch zu hinterfragen und Lücken im Protokoll aufzudecken.

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Positionen der Stakeholder und Führungspersonen

Der Präsident der Universität, Michael I. Kotlikoff, hat als eine von mehreren vorläufigen Maßnahmen Feiern von Studentenverbindungsfeiern auf dem Campus für den Rest des akademischen Jahres ausgesetzt. In einer Videoansprache an die Gemeinschaft betonte er die Schwere der Situation und räumte ein, dass er mit jahrelangen negativen Auswirkungen für den Ruf der Hochschule rechne. Er erklärte, dass das, was Jane Doe im Jahr 2024 widerfahren ist, zutiefst beunruhigend sei und die Gemeinschaft noch viele Jahre belasten würde. "Mir schmerzt das Herz, wenn ich daran denke, was sie durchgemacht hat", fügte er hinzu. Er verweist auf herzzerreißende Fragen zu sexueller Gewalt, Entmenschlichung sowie Aspekten der Partykultur, des Alkohol- und Drogenkonsums. Diese Statements unterstreichen die interne Belastung, während gleichzeitig Solidarität mit der Opferseite wächst.

Reale Auswirkungen und zukünftige Entwicklungen

Trotz der wachsenden Solidarität mit der betroffenen Studentin berichten ihr Anwalt und die Universität von erheblichen Sicherheitsrisiken. Der Anwalt erklärte gegenüber dem Sender CNN, dass sowohl er selbst als auch seine Mandantin aktuellen Drohungen ausgesetzt sind. Dies verschärft die Lage erheblich und zeigt die tiefen gesellschaftlichen Spaltungen, die der Fall auslöst. Für die Betroffenen und die Institution bedeutet dies eine langfristige Belastungsprobe. Die nicht bindende, aber symbolisch starke Resolution der Fakultät markiert einen Wendepunkt in der internen Dynamik. Die Kombination aus wieder aufgenommenen staatlichen Ermittlungen, dem Verbot der Verbindung und den internen Sicherheitsvorkehrungen definiert nun den weiteren Verlauf der Krise. Die Öffentlichkeit und die akademische Welt werden genau beobachten, wie die Führungsebene den geforderten Reformen gerecht wird.