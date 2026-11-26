Corona-Bilanz des RKI: Linke wirft Regierung vor, Kinder mit den Folgen alleinzulassen
Janis Ehling kritisiert das Aus für die Mental Health Coaches an Schulen. Im Bundeshaushalt 2027 ist zudem weniger Geld für Long-Covid-Modellprojekte vorgesehen.
Janis Ehling kritisiert das Aus für die Mental Health Coaches an Schulen. Im Bundeshaushalt 2027 ist zudem weniger Geld für Long-Covid-Modellprojekte vorgesehen. Vor der Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt 2027 am Freitag kritisiert Linken-Bundesgeschäftsführer Janis Ehling den Umgang der Bundesregierung mit den Folgen der Corona-Pandemie.
Im Gespräch mit der Berliner Zeitung äußerte er sich exklusiv zum Ende der Mental Health Coaches an Schulen und zu den geringeren Bundesmitteln für Long-Covid-Modellprojekte für Kinder und Jugendliche.
„Ich finde das schlicht beschämend“, sagte Ehling. Anlass für seine Kritik ist die am Mittwoch veröffentlichte Corona-Bilanz des Robert-Koch-Instituts . Das RKI verweist auf die Copsy-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Im ersten Pandemiejahr stieg der Anteil junger Menschen mit Hinweisen auf psychische Auffälligkeiten von 18 auf 31 Prozent.
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