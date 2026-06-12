Während viele Prostituierte während der Pandemie finanzielle Not litten, erhielt das Berliner Bordell Artemis staatliche Corona-Hilfen in Millionenhöhe. Die CDU-Arbeitnehmervereinigung kritisiert die Zahlungen und fordert Aufklärung über die Verwendung der Gelder.

Das Artemis , ein großes Bordell in der Nähe der Berlin er Messe, steht seit Jahren im Konflikt mit den Berlin er Behörden. Streitpunkte waren Erweiterungspläne und eine umstrittene Razzia im Jahr 2016, für die sich das Land Berlin später entschuldigen musste.

Nun wurde bekannt, dass die Artemis GmbH während der Corona-Pandemie staatliche Corona-Hilfen in Höhe von mindestens 1,75 Millionen Euro erhalten hat. Diese Zahlungen stammten aus verschiedenen Bundesprogrammen und wurden über die Investitionsbank Berlin (IBB) abgewickelt. Die Arbeitnehmervereinigung der CDU, die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA), kritisiert diese Entwicklung scharf. Dagmar König, Mitglied im Bundesvorstand der CDA, weist darauf hin, dass währendmillionen an Bordelle flossen, viele Prostituierte in finanzielle Not gerieten.

Besonders betroffen waren Frauen, die nicht offiziell als Gewerbetreibende gemeldet waren und daher keinen Zugang zu staatlicher Hilfe hatten. Die Bundesregierung räumte in einer Bundestagsdrucksache ein, dass Sexarbeiterinnen von den pandemiebedingten Einschränkungen besonders stark getroffen wurden. Viele von ihnen besaßen keinen festen Wohnsitz, kein Konto oder eine Sozialversicherungsnummer, was die Beantragung von Hilfen massiv erschwerte. Die Bordellbetreiber lehnten jede Stellungnahme zu den Zahlungen und deren Verwendung ab.

Laut eigener Aussage des Artemis sind die dort tätigen Frauen selbstständige Unternehmerinnen, die auf eigene Rechnung arbeiten. Ob sie von den Hilfen profitierten, ist unklar. Der IBB-Sprecher Jens Holtkamt bestätigte die Auszahlung, verwies jedoch auf die EU-Beihilfentransparenzdatenbank und gab keine weiteren Details zu einzelnen Antragstellern bekannt. Die CDA fordert eine genaue Prüfung, ob die Mittel an Betriebe geflossen sind, die in Verbindung mit Zwangsprostitution oder Menschenhandel stehen.

Grundsätzlich seien Staatshilfen an rechtlich einwandfrei geführte Bordelle jedoch nicht zu beanstanden. Der Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die prekäre Situation von Sexarbeiterinnen in Deutschland und die Lücken im sozialen Sicherheitsnetz, die während der Pandemie deutlich zutage traten





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