Corona-Impfung wird zur Selbstzahlerleistung für gesetzlich Versicherte

Ab sofort zahlen gesetzlich Versicherte rund 100 Euro selbst für die Corona-Impfung. Ausnahmen gelten für Risikogruppen und Over-75-Jährige.

Die Kosten für die Corona-Impfung ändern sich grundlegend: Die Leistung entfällt für die große Mehrheit der Versicherten und wird zur privaten Ausgabe. Dies führt zu direkten finanziellen Konsequenzen für Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland.

Die rund 100 Euro, die für die Impfung anfallen, müssen ab sofort vollständig aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Diese Regelung gilt unabhängig davon, dass das Virus weiterhin zirkuliert, auch wenn schwere Verläufe insgesamt seltener geworden sind.

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G-BA passt Schutzimpfungs-Richtlinie an

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die aktualisierten Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) offiziell in die Schutzimpfungs-Richtlinie übernommen. Der beschlossene Beschluss ist bereits seit Ende Oktober in Kraft und legt die neuen Rahmenbedingungen fest.

Grund für die Änderung ist die Lage nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI). Mehr als 95 Prozent der erwachsenen Bevölkerung verfügen bereits über eine breite Immunität gegen das Virus, die durch vorherige Impfungen oder Infektionen entstanden ist.

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Risikogruppen erhalten weiterhin kostenlosen Schutz

Trotz der allgemeinen Regelung zur Selbstbezahlung bleibt die Impfung für bestimmte vulnerable Gruppen kostenlos. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt Über-75-Jährigen weiterhin die jährliche Auffrischimpfung. Auch Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zählen zu dieser Schutzgruppe.

Prof. Stephan Baldus, Direktor der Kardiologie an der Uniklinik Köln, weist darauf hin, dass das Virus für Patienten mit Vorerkrankungen bis heute schwere Folgen haben kann. Ärzte sollten im Einzelfall vor jeder Corona-Saison prüfen, ob eine Impfung notwendig ist.

Besondere Empfehlungen für Gesundheitspersonal und Schwangere

Auch bestimmten Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich wird die Impfung noch immer ausdrücklich empfohlen. Zudem gilt die Empfehlung für Schwangere mit spezifischen Risikofaktoren. Diese Personengruppen können sich weiterhin kostenlos impfen lassen.

Die Statistik zeigt, dass Krankenhausaufenthalte und Todesfälle im Zusammenhang mit Corona deutlich zurückgegangen sind. Daher gilt die frühere Empfehlung, mit mindestens drei Impfungen oder Infektionen einen Grundschutz aufzubauen, nicht mehr.

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Menschen, die sich nicht sicher sind, ob sie zu den Ausnahmen gehören oder ob eine Impfung medizinisch sinnvoll ist, sollten vorab mit ihrem behandelnden Arzt oder der zuständigen Krankenkasse sprechen, um die individuelle Situation klären zu lassen.