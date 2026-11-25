Friseure, Einzelhändler und Solo-Selbstständige gehören zu den möglichen Empfängern einer Rückerstattung. Für den Antrag zählt nicht nur der Starttermin.

Friseure, Einzelhändler und Solo-Selbstständige gehören zu den möglichen Empfängern einer Rückerstattung. Für den Antrag zählt nicht nur der Starttermin. Stuttgart - Tausende Unternehmen, die die Corona-Soforthilfe des Landes erhielten und später zurückzahlen mussten, können ab 1.

Dezember einen Antrag auf Rückerstattung stellen. Dieser könne dann innerhalb von sechs Monaten ausschließlich digital über das Antragsportal der L-Bank eingereicht werden, teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in Stuttgart mit. Mit dem Start des Antragsverfahrens setze man den Auftrag des Landtags um. Die CDU-Politikerin wies darauf hin, dass offene Rückforderungen oder Zinsfestsetzungen nach den Bestimmungen des Gesetzes derzeit lediglich ausgesetzt, aber nicht aufgehoben sind.

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"Wird kein Antrag gestellt, können diese nach Ablauf der Frist wieder durchgesetzt werden. Es ist daher ratsam, den eigenen Anspruch zu prüfen und den Antrag rechtzeitig und vollständig zu stellen.

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" Im Februar hatte der alte Landtag das Gesetz beschlossen. Es befreit unter anderem Friseure, Restaurantbetreiber, Fitnessstudio-Inhaber, Einzelhändler, Solo-Selbstständige oder Schausteller nachträglich von Rückforderungen. Im Zuge des ersten Lockdowns kam es zu Schließungen, kleineren wie größeren Betrieben fielen die Kunden weg. Wie viel Geld das Vorhaben die Staatskasse insgesamt kostet, ist unklar.

Es wird früheren Angaben zufolge mit mindestens knapp 800 Millionen Euro gerechnet. Geld erhalten alle die Betriebe zurück, die eine finanzielle Unterstützung auf Grundlage der Richtlinie des Wirtschaftsministeriums von Mitte März 2020 erhielten. Hintergrund ist folgender: Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte in der Auseinandersetzung um die Rückzahlung von Corona-Soforthilfen mehreren Unternehmern recht gegeben, weil die entsprechenden Bescheide nicht ausreichend konkret waren. Die Firmen hatten sich gegen die Forderungen des Landes erfolgreich zur Wehr gesetzt.