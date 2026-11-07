Cory-Bertie-Show: Disney-Stars erhalten kaum Tantiemen für Hitserie

Die Stars von 'Hotel Zack & Cody' berichten von minimalen Tantiemen trotz hoher Einschaltquoten. Eine Analyse der Vertragsklauseln bei Disney und deren langfristige finanzielle Folgen.

Dylan Sprouse berichtete in der neuesten Folge seines Podcasts von drastischen finanziellen Enttäuschungen im Zusammenhang mit seiner Kindheitsrolle in der Serie "Hotel Zack & Cody". Der Schauspieler erklärte, dass er für die gesamte Laufzeit der Produktion lediglich einen einzigen Scheck erhalten habe, dessen Höhe sich auf unglaubliche fünf Cent belief. Diese minimale Zahlung bezog sich ausschließlich auf die Crossover-Folge mit der Serie "Hannah Montana", die im Jahr 2006 im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Für die eigentliche Hauptserie, die zwischen 2005 und 2008 lief und laut Angaben in über 90 Ländern weltweit gezeigt wurde, flossen danach keine weiteren Geldbeträge als Tantiemen.

Finanzielle Auszahlungen und Vertragsklauseln

Die Gründe für diese extrem niedrigen Auszahlungen liegen in spezifischen Vertragsklauseln, die den Darstellern der Disney-Serie auferlegt wurden. Eine besondere Bestimmung ermöglichte es dem Sender Disney Channel, innerhalb eines einzigen Jahres beliebig viele Folgen zu produzieren. Diese wurden jedoch vertraglich als nur eine einzige Staffel abgerechnet. Durch diese clever strukturierte Definition blieben Gehaltserhöhungen für die jungen Schauspieler komplett aus, da sie nicht die üblichen Kriterien für neue Staffeln erfüllten, die typischerweise mit höheren Paydays verbunden wären.

Also read Stars von morgen: Fatih Akin setzt auf Eren M. Güvercin

Dylan Sprouse beschreibt die Situation der damaligen Produktion als paradox. Trotz der Tatsache, dass die Serie zu den beliebtesten Programmen des Senders gehörte, blieben die finanziellen Vorteile für die Darsteller aus. Er nannte die Serie im Vergleich zu anderen Produktionen "das hässliche Entlein" im Portfolio von Disney. Diese Metapher verdeutlicht, dass das Team zwar großen Erfolg hatte, aber gleichzeitig extrem unterfinanziert war. Sprouse äußerte sein Unverständnis darüber, dass der immense Erfolg der Serie nicht in angemessenen Tantiemen mündete.

Einschaltquoten im Vergleich zu Top-Serien

Um die tatsächliche Popularität der Serie zu untermauern, zitierte Sprouse eine Anekdote von Showrunner Danny Kallis. Dieser kam einst mit einer Zeitung am Set der Produktion auf die Bühne, in der stand, dass "Hotel Zack & Cody" bei den Einschaltquoten sogar vor der Kultserie "Die Sopranos" lag. Diese Tatsache wird Sprouse immer wieder in den Sinn kommen, wenn er daran denkt, dass die Cast-Mitglieder trotz dieses enormen Erfolgs keine einzigen nennenswerten Tantiemen erhalten haben. Die Zahlen belegen, dass die Sendung ein massives Publikum ansprach.

Advertisement

Cole Sprouse, der in der Serie den Hotelmanager Marion Moseby verkörperte, ergänzte diese Perspektive mit Details zur Ausstrategie des Senders. Er berichtete, dass Disney die Episoden jeden Abend vier- bis fünfmal ausstrahlte. Die jugendliche Zielgruppe habe die Folgen kontinuierlich wiedergesehen, was den Erfolg der Sendung weiter steigerte. Trotz dieser hohen Wiederholungsrate und der daraus resultierenden Werbewirksamkeit profitierten die Hauptdarsteller nicht von den Gewinnen des Senders in Form von wiederkehrenden Zahlungen.

Psychologische Folgen und Branchenprobleme

Die Erfahrungen von Dylan Sprouse sind nicht isoliert in der Branche. Vor rund zwei Monaten bezeichnete er die Beschäftigung Minderjähriger im Showbusiness sinngemäß als Kinderarbeit. Er machte deutlich, dass ihn die Erlebnisse aus seiner Kindheit, einschließlich der finanziellen Ausbeutung, noch immer stark beschäftigen. Auch als Erwachsener muss er mentale Hürden überwinden, um weiterhin in der Branche zu arbeiten, die sein Leben von klein auf geprägt hat. Die psychologischen Auswirkungen sind dabei genauso gravierend wie die finanziellen.

Auch David Henrie, der aus der Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" bekannt ist, teilte ähnliche Erfahrungen. Im vergangenen Monat erzählte er im Podcast "Good Guys", dass er für seine Disney-Serie ebenfalls kaum Tantiemen erhalte. Allenfalls kämen kleine Beträge bei ihm an, im Grunde aber nichts Nennenswertes. Diese parallelen Berichte mehrerer ehemaliger Disney-Kindstars deuten auf ein systemisches Problem in den Vertragsstrukturen des Medienunternehmens hin. Die Frage bleibt, wie diese Vertragsklauseln die langfristige finanzielle Unabhängigkeit der Schauspieler beeinträchtigt haben.