In der aktuellen Folge des TV-Spektakels zog Reality-Sternchen-Darsteller Cosimo Citiolo komplett nackt. Dabei gab es einen Ranking und eine Strafe für alle, die nicht auf den ersten Platz gekommen sind, in dem sie nur vor versammelter Mannschaft duschen durften.

Reality-Sternchen Cosimo Citiolo (44) lässt bei "Kampf der RealityAllstars" ALLE Hü llen fallen . Das ist nicht für jeden ein angenehmer Anblick"Kreisch-Alarm" beim "Kampf der RealityAllstars". Nur leider nicht vor Begeisterung.

In der aktuellen Folge des TV-Spektakels zog Ex-Dschungelcamper Cosimo Citiolo (44) komplett blank. Doch seine spontane Nackedei-Aktion gefiel nicht jedem! So kam es dazu: In einem Ranking sollten die Teilnehmer schüren, wer von ihnen die größte "Sexbombe" ist. Das Ergebnis wurde dann mit der Umfrage unter den TV-Zuschauern verglichen.

Am Ende erwartete alle falsch platzierten Promis eine "Strafe". Sie durften bis auf Weiteres nur noch vor versammelter Mannschaft duschen





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