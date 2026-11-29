Nach neun Jahren Haft ist Francesco Schettino wieder frei. Seine neue Arbeit lässt viele in Italien fassungslos zurück.

Nach neun Jahren Haft ist Costa-Concordia-Kapitän Francesco Schettino frei. Nun arbeitet er ausgerechnet in einer Tourismusagentur. Wenn ein Verhalten als Redewendung in die Alltagssprache eingeht, muss etwas Episches geschehen sein.

„Fare lo Schettino“, also „den Schettino machen“, bedeutet auf Italienisch Meisterklasse. Mehr geht nicht in Sachen Feigheit. Francesco Schettino steuerte am 13. Januar 2012 als Kapitän das große Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ auf einen Felsen der Insel Giglio, weil er einer jungen Dame auf der Brücke imponieren wollte. 32 Menschen starben, darunter zwölf Deutsche.

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Es hätten Hunderte, sogar Tausende Tote sein können, wäre das Schiff tiefer gesunken. Niemals zuvor gab es eine vergleichbare Katastrophe. Denn kein Sturm löste das Unglück aus, kein Feuer an Bord, keine Monsterwelle, kein Maschinenschaden oder verrutschte Ladung. Sondern die maximale Gockelhaftigkeit eines Anti-Kapitäns, der mit seinem Leichtsinn 4200 Menschen in Lebensgefahr brachte und danach nur sich selbst in Sicherheit bringen wollte.