Costa Rica hat Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die Palästinensergebiete, die Einreise verweigert und Sicherheitsbedenken sowie Verbindungen zu terroristischen Handlungen angeführt. Albanese, die eine Ehrendoktorwürde an der Universität Costa Rica entgegennehmen wollte, hielt ihre Rede per Livestream vom Flughafen aus. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte zeigte sich besorgt über die Entscheidung.

Die UN-Sonderberichterstatterin wollte eine Ehrendoktorwürde entgegennehmen. Doch Costa Rica ließ Francesca Albanese nicht ins Land - und begründet die Entscheidung mit Sicherheitsbedenken. Costa Rica hat der UN-Sonderberichterstatterin für die Palästinensergebiete, Francesca Albanese, die Einreise verweigert.

Der Direktor der Einwanderungsbehörde, Omer Badilla, begründete in einem Video die Entscheidung mit einer internationalen Warnung wegen Verbindungen zu terroristischen Handlungen. Die italienische Juristin ist wegen ihrer scharfen Kritik an Israel umstritten. Sie wirft Israel im Gazastreifen Völkermord vor. Im Dezember vergangenen Jahres kritisierte sie zudem das Freihandelsabkommen zwischen Costa Rica und Israel und forderte, dessen Ratifizierung auszusetzen.

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Der damalige Handelsminister Manuel Tovar wies ihre Kritik zurück und warf ihr Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Costa Rica wird seit Mai von der rechtsgerichteten Präsidentin Laura Fernández regiert, die einen israelfreundlichen Kurs verfolgt und die Beziehungen zu dem Land ausbauen will. Albanese bezeichnete die Zurückweisung am Flughafen Juan Santamaría als «eine Schande». Die UN-Expertin war auf Einladung der Universität Costa Rica in das Land gereist, um eine Ehrendoktorwürde entgegenzunehmen.