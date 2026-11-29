Nach der Einreiseverweigerung saß die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese zeitweise am Flughafen von San José fest. Nun ist sie nach Mexiko weitergereist.

Francesca Albanese saß nach eigenen Angaben rund anderthalb Tage am Flughafen fest. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese ist nach einer verweigerten Einreise in Costa Rica nach Mexiko weitergereist.

„Ich werde zurückkehren, versprochen, wenn Costa Rica wieder frei ist“, schrieb sie am Samstag auf der. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie mit ihrem italienischen Pass an Bord eines Flugzeugs zeigt. Albanese war am Donnerstag nach Costa Rica gereist, um an der staatlichen Universidad de Costa Rica eine Ehrendoktorwürde entgegenzunehmen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Einwanderungsbehörde verweigerte ihr jedoch unter Verweis auf eine „internationale Warnmeldung wegen Verbindungen zu terroristischen Handlungen“ die Einreise.

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Seit Mai 2022 ist Albanese laut AFP UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten. In dieser unabhängigen Funktion spricht sie nicht für die Vereinten Nationen selbst. In Mexiko sind während ihres fünftägigen Aufenthalts unter anderem die Teilnahme an einer Veranstaltung zur Solidarität mit den Palästinensern und einer Vorlesung an einer Universität geplant, wie Reuters berichtete.