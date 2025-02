Cottbus' Aufstieg in Gefahr: Stadion sanieren oder Zweitliga-Traum platzen lassen?

FC Energie Cottbus ist Tabellenerster in der 3. Liga und hat den Durchmarsch in greifbarer Nähe. Doch das alte Stadion könnte den Aufstieg verhindern. Die DFL hat dem Verein eine lange Liste mit Mängeln zukommen lassen, die eine Sanierung von rund 2,5 Millionen Euro notwendig machen würden. Ob die Stadt und die umliegenden Landkreise den Verein unterstützen werden, steht noch in den Sternen.

Über elf Jahre ist es her, dass der FC Energie Cottbus sein letztes Zweitligaspiel absolvierte. Seit dem 34. Spieltag der Saison 2013/14 wartet der Traditionsverein aus der Lausitz auf eine Rückkehr ins deutsche Unterhaus und kam dieser nie näher als in der Spielzeit nach dem Abstieg. Siebter wurden die Cottbuser damals unter Trainer Frank Kramer. Der Aufsteiger hat sich jedoch zu einem ernsthaften Anwärter auf den Durchmarsch entwickelt.

Mit der zweitbesten Offensive und Defensive der Liga steht Energie nach 23 Spieltagen ganz oben und ist seit nunmehr zehn Ligaspielen ungeschlagen. Und doch bröckelt die Hoffnung auf die Zweitligarückkehr - ganz wortwörtlich. Das altehrwürdige Energie Stadion könnte zum Problem werden. Gerüchten zufolge habe die DFL dem Verein nach einer Begehung der Spielstätte eine lange Liste mit Mängeln zukommen lassen. So gebe es etwa zu wenige Plätze für Medienvertreter und das Flutlicht sei nicht hell genug für den Spielbetrieb in der 2. Liga. Laut des Berichts belaufen sich die Kosten der Sanierung des Stadions auf rund 2,5 Millionen Euro. Für den Verein alleine nach fünf Regionalligajahren kaum zu stemmen. Schon gar nicht bis zum 1. März, wenn entsprechende Pläne und Finanzierung bei der DFL hinterlegt werden müssen. Doch es scheint sich politische Unterstützung abzuzeichnen. Ebenfalls in der Tageszeitung ließ die Staatskanzlei des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke vermelden, dass es im Zuge eines Aufstiegs finanzielle Hilfen für Energie geben könne. 'Gemeinsam sollte es gelingen, das Stadion der Freundschaft für die 2. Liga tauglich zu machen', wird die Staatskanzlei zitiert. Zentrale Bedingung sei jedoch der Sprung ins Unterhaus: 'An erster Stelle ist dafür der sportliche Erfolg notwendig.' Staatskanzlei Brandenburg Der Leistungsnachweis auf dem Platz reicht alleine allerdings noch nicht. Denn neben Investments von Sponsoren, wie es in der Stellungnahme weiter heißt, sei auch 'ein klares Bekenntnis von Stadt und umgebenen Landkreisen für den FC Energie Cottbus erforderlich'. Ein zweischneidiges Schwert. Denn während die Stadt Cottbus unlängst bereits ankündigte, einen zusätzlichen Trainingsplatz ermöglichen zu wollen, zeigen sich die umliegenden Landkreise weniger begeistert. Auch politisch bleibt der Cottbuser Kampf um die ersten Zweitligaminuten seit 2014 daher heiß





