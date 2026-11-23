Energie Cottbus rutscht auf den direkten Abstiegsplatz. Trainer Claus-Dieter Wollitz übt scharfe Kritik an der Defensive, insbesondere bei Standardsituationen, die zum 0:4-Verlust gegen Hertha führten.

Die Energie Fussball Club Cottbus hat durch eine deutliche 0:4-Niederlage gegen den Tabellenführer Hertha BSC einen schweren Rückschlag in der Meisterschaft hinnehmen müssen. Durch diesen hohen Verlust rutscht die Mannschaft des Cottbuser Energievereins direkt auf den ersten Platz der Abstiegsliga ab. Trainer Claus-Dieter Wollitz zeigte sich nach der Partie deutlich genervt von der Gesamtleistung, wobei er seine scharfe Kritik vor allem auf eine spezifische Schwachstelle fokussierte: die defensiven Standardsituationen. Wollitz (61) betonte, dass ihm diese mangelnde Qualität bereits vor dem Spiel bewusst war, eine Besserung jedoch in der laufenden Partie nicht zu beobachten war.

Kritik an defensiver Organisation und Standards

Claus-Dieter Wollitz kritisierte vor der Partie bereits explizit das Defizit bei der Abwehr von Standards. Nach dem 0:4-Spiel bestätigte sich diese Befürchtung in der Praxis, da Cottbus mehrere Tore aus ruhenden Bällen kassierte. Wollitz forderte eine härtere körperliche Auseinandersetzung und eine bessere Raumdeckung. Er führte aus, dass die Verteidiger so agieren müssten wie beim ersten Gegentor im Spiel. Der Coach betonte, dass Spieler sperren, blocken und schubsen müssen, um den Gegner auf Distanz zu halten. Durch den Vorfall um das Arsenal-Trikot hat diese Thematik zusätzlich an Brisanz gewonnen. Hertha BSC verfügt über ein breites Repertoire, um aus diesen ruhenden Bällen gefährliche Situationen zu generieren, was Cottbus vor enorme Probleme stellte.

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Streit mit Schiedsrichter bei erzielten Toren

Wollitz beschwerte sich während und nach dem Spiel immer wieder über die Entscheidungen des Schiedsrichters. Er argumentierte, dass es bei bestimmten Szenen Grenzen zwischen erlaubtem Körperkontakt und einem Foul gibt, die nicht klar gezogen wurden. Beim ersten Tor betonte Wollitz, dass jeder Schiedsrichter die Situation anders bewerten würde, wenn ein Spieler beim Hochspringen einen Schubser abbekommt und dadurch das Gleichgewicht verliert. Der offizielle Schiedsrichter entschied jedoch, dass dieser Kontakt nicht schwerwiegend genug für ein Foul sei. Diese Entscheidung bezeichnete Wollitz als diskutabel und zeigte sich unzufrieden mit der Durchsetzung der Spielerrechte. Er fand, dass die Schutzmomente für die Angreifer zu weit gingen.

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Fehlentscheidungen und Verantwortung der Trainer

Auch für das zweite Gegentor machte Wollitz spezifische Fehler in der Organisation aus. Er führte an, dass der Verlust des Kopfball-Duells am ersten Pfosten die Defensive bereits gefährdete. Als der Ball anschließend so verlängert wurde, war eine Korrektur für die Abwehr fast unmöglich geworden. Besonders kritisch sah Wollitz die Positionierung von Seguin, der sich ständig vor dem Torwart aufhielt. Der Trainer erklärte, dass er und die zuständigen Standard-Trainer bewusst keinen Spieler an diese Position schickten, da sie eine bessere Abdeckung vornahmen. Dieses taktische Risiko zeigte sich in der Folge als fatal, da die Positionierung vor dem Torwart die Sicht und das Eingreifen erheblich erschwerte. Wollitz blieb bei seiner Ansicht, dass eine solche Verteidigung schwierig bis unmöglich zu meistern war.

Auswirkungen auf die Tabellenposition und Zukunft

Das anhaltende Thema der Standards wird Claus-Dieter Wollitz und die gesamte Mannschaft von Energie Cottbus weiter begleiten. Die Defensive muss ihre Fehler in den kommenden Trainingseinheiten korrigieren, um einen weiteren Abstieg zu verhindern. Die sportliche Lage ist angesichts des direkten Abstiegsplatzes höchst dramatisch. Am Sonntag findet mit dem Derby in Magdeburg ein entscheidendes Spiel statt. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr und stellt eine enorme Herausforderung dar. Cottbus tritt gegen einen weiteren direkten Aufstiegskandidaten an. Bei diesem wichtigen Spiel darf der Energie-Fussball-Club keine taktischen oder technischen Fehler mehr begehen, da jeder Punktverlust die Situation am Tabellenende weiter verschärft. Die nächste Woche wird zeigen, ob die Mannschaft die Lehren aus dem Hertha-Spiel ziehen kann.