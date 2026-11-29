Trainer Claus-Dieter Wollitz von Energie Cottbus hebt die Mentalität von Leihgabe Dmytro Bogdanov hervor, nachdem die Mannschaft durch 1:2 in Magdeburg Tabellenletzter wurde.

Der 1. FC Energie Cottbus hat das Auswärtsspiel bei der SV Magdeburg mit 1:2 verloren und belegt daraufhin den letzten Platz in der Tabelle. Trainer Claus-Dieter Wollitz sieht in der aktuellen, schwierigen Situation vor allem eine Prüfung der Mentalität und des Kampfgeistes seiner Spieler. In dieser Hinsicht hebt der Trainer besonders den 19-jährigen Dmytro Bogdanov hervor, der als Leihgabe von Union Berlin zur Mannschaft nach Cottbus gekommen ist.

Bogdanovs Einsatz lobt Trainer Wollitz

Dmytro Bogdanov zeichnete sich durch einen beispiellosen Einsatzwillen aus, der trotz des 1:2-Endstandes nicht unbeachtet blieb. Er stieß in der 87. Minute zum Anschlusstreffer nach der 2:0-Führung von Magdeburg an und sorgte somit für ein spannendes Finale im Spiel. Zudem hatte Bogdanov später noch eine weitere Torchance, die er jedoch nicht nutzen konnte. Trainer Wollitz würdigte dieses Verhalten explizit als genau die Art von Haltung, die das Team in der aktuellen Phase dringend benötigt, um sich aus der Misere zu arbeiten.

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Mentalität im Abstiegskampf steht im Fokus

Claus-Dieter Wollitz betonte die Notwendigkeit von Spielern, die in schwierigen Momenten die Führung übernehmen. Wenn ein junger Akteur wie Bogdanov sich in jeden Zweikampf reinwirft und dafür belohnt wird, auch wenn es am Ende nicht zu Punkten reicht, dann zeigt das den nötigen Willen. Wollitz erklärte, dass in Zeiten ohne Punkte und mangelnder Sicherheit genau solche Spieler gebraucht werden, die als Jüngste den Kopf herausstrecken und Vorbildfunktion übernehmen.

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Warnung vor weiterem Abstand nach unten

Der Trainer redet die aktuelle Position der Mannschaft nicht klein und warnt vor einer möglichen Verrutschung im unteren Tabellenbereich. Er erklärte offen, dass die Mannschaft auch mal fünf Punkte auf die Teams vor sich liegen lassen kann. Entscheidend sei nun, wie die gesamte Mannschaft und der Verein als Ganzes mit dieser Situation umgehen. Es gehe darum zu zeigen, ob es sich wirklich um eine Einheit handelt und ob der Zusammenhalt im Verein intakt ist.

Willen zur Klassenverteidigung betonen

Die Frage nach der Einheit und der Mentalität wird in den kommenden Spielen kritisch geprüft. Wollitz ist der Überzeugung, dass genau diese innere Stärke und der unermüdliche Wille notwendig sind, um die Klasse zu halten. Der Fokus liegt nun darauf, diesen Geist in jeder einzelnen Partie auf das Feld zu tragen. Nur durch konsequentes Durchhalten und den Glauben an die eigene Fähigkeit kann der Abstiegskampf noch gewendet werden.