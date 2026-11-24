Couche-Tard meldet im zweiten Quartal höhere bereinigte Gewinne durch Kraftstoffmargen und Expansion. Die Übernahme von Żabka schreitet voran.

Der kanadische Einzelhandelsriiese Couche-Tard verzeichnet für das zweite Quartal einen deutlichen Anstieg des bereinigten Gewinns. Höhere Margen im Kraftstoffgeschäft sowie steigende Umsätze im Convenience-Store -Bereich in den USA und in Europa trugen maßgeblich dazu bei, die schwächere Nachfrage nach Kraftstoffen und gedämpfte Warenumsätze in Kanada auszugleichen.

Finanzielle Ergebnisse und operative Kennzahlen

Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie des Unternehmens kletterte in den zwölf Wochen bis zum 11. Oktober um 7,7 Prozent auf 84 US-Cents im Vergleich zu 78 Cents im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Nettogewinn legte insgesamt um 5 Prozent auf 771 Millionen Dollar zu. Diese Zahlen verdeutlichen die strategische Bedeutung von stabilen Kraftstoffmargen für das Gewinnwachstum des Unternehmens.

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Höhere Verkaufspreise und eine strikte Kostendisziplin kompensierten rückläufige Kraftstoffvolumina und ein schleppendes Geschäft mit Warenumsätzen. Dennoch sank der den Aktionären zuzurechnende Nettogewinn um 6,7 Prozent auf 691,3 Millionen Dollar beziehungsweise 75 Cents je verwässerter Aktie, verglichen mit 740,6 Millionen Dollar oder 79 Cents je Aktie im Vorjahr.

Die Ergebnisbelastung ergab sich hierbei primär aus Wechselkursverlusten in Höhe von 55,4 Millionen Dollar sowie aus Finanzierungskosten von 19,9 Millionen Dollar im Zuge der geplanten Übernahme. Der Gesamtumsatz stieg um 26,1 Prozent auf 22,54 Milliarden Dollar, was primär auf höhere durchschnittliche Kraftstoffverkaufspreise und Beiträge aus Akquisitionen zurückzuführen war.

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Regionalentwicklung und Warenumsätze im Detail

Der Umsatz mit Waren und Dienstleistungen stieg um 1,7 Prozent auf 4,75 Milliarden Dollar. Die flächenbereinigten Warenverkäufe über das gesamte Netz nahmen um 1,5 Prozent zu. In den USA wuchsen die flächenbereinigten Warenverkäufe um 1,8 Prozent, während Europe und die übrigen Regionen ein Plus von 1,3 Prozent verzeichneten.

Schwachpunkt blieb Kanada mit einem Rückgang der flächenbereinigten Warenverkäufe um 0,4 Prozent. Dies spiegelt die schwächere Nachfrage nach Zigaretten sowie regulatorische Beschränkungen bei anderen Nikotinprodukten wider. Ein wesentlicher Beitrag zur Profitabilität leisteten jedoch weiterhin die Kraftstoffmargen.

Der Bruttogewinn im Bereich Transportkraftstoffe erhöhte sich um 5,6 Prozent auf 1,79 Milliarden Dollar, wobei die Margen in allen drei Regionen anstiegen. In den USA kletterte die Kraftstoffmarge auf 48,07 Cents pro Gallone, während die Margen in Europe auf 12,75 US-Cents und in Kanada auf 17,92 kanadische Cents pro Liter stiegen.

Auf vergleichbarer Fläche fielen die Kraftstoffvolumina in den USA um 2,4 Prozent und in Europe sowie weiteren Regionen um 5,4 Prozent. Kanada verzeichnete hingegen ein Plus von 1,2 Prozent bei den verkauften Volumen. Diese divergenten Entwicklungen unterstreichen die regionale Komplexität des Marktes.

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Strategische Expansion und Żabka-Übernahme

Couche-Tard hat ein bedeutendes Zeichen für die globale Expansion gesetzt, indem das freiwillige Übernahmeangebot für die Żabka Group nun bedingungslos geworden ist. Dies geschieht nach dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die geplante Transaktion im Volumen von 8,35 Milliarden Dollar markiert einen zentralen Schritt zur gezielten Ausweitung des internationalen Convenience-Einzelhandelsgeschäfts in Mittel- und Osteuropa.

Der Konzern bietet 32 Złoty je Aktie, was den polnischen Convenience-Einzelhändler mit rund 32,6 Milliarden Złoty bewertet. Couche-Tard betonte explizit, den Angebotspreis nicht weiter zu erhöhen. Diese Übernahme positioniert das Unternehmen strategisch besser in einem wachstumsstarken Marktsegment außerhalb seiner traditionellen Kernmärkte.

Aktionärsdividende und zukünftige Perspektiven

Neben der strategischen Expansion kündigte Couche-Tard auch eine Anhebung der Quartalsdividende um 9,3 Prozent auf 23,5 kanadische Cents je Aktie an. Die Auszahlung an die zum Stichtag 3. Dezember eingetragenen Aktionäre soll am 17. Dezember erfolgen. Diese Maßnahme signalisiert dem Markt zuversichtliche Perspektiven trotz mixedeter konjunktureller Signale.

Die Kombination aus stabilen Margen im Kraftstoffbereich, expandierenden Warenverkäufen in wichtigen Regionen wie den USA und Europa sowie der aggressiven Internationalisierung durch die Żabka-Transaktion bildet das Fundament der aktuellen strategischen Ausrichtung des Konzerns. Analysten beobachten weiterhin die Integration des polnischen Marktes als nächsten Meilenstein.