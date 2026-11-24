Couche-Tard meldet Gewinnwachstum im Q2. Kraftstoffmargen und Expansion in Osteuropa treiben Ergebnisse, während Kanada schwächelt. Details zur Żabka-Übernahme.

Der kanadische Convenience-Store-Betreiber Couche-Tard hat für das zweite Quartal einen deutlichen Anstieg des bereinigten Gewinns gemeldet. Höhere Margen im Kraftstoffgeschäft sowie Zuwächse im Convenience-Store-Verkauf in den USA und in Europe trugen maßgeblich dazu bei, die schwächere Kraftstoffnachfrage und gedämpfte Warenumsätze in Kanada auszugleichen. Dies unterstreicht die Fähigkeit des Konzerns, durch operative Effizienz lokale Schwächen auszugleichen.

Gewinnsteigerung durch Margenwachstum

Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie des kanadischen Convenience-Store-Betreibers kletterte in den zwölf Wochen bis zum 11. Oktober um 7,7 Prozent auf 84 Cents. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lagen die Werte bei 78 Cents. Der bereinigte Nettogewinn legte um 5 Prozent auf 771 Millionen Dollar zu. Die finanzielle Performance verdeutlicht die Abhängigkeit von Couche-Tard von soliden Kraftstoffmargen zur Sicherung des Gewinnwachstums.

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Höhere Verkaufspreise und strikte Kostendisziplin kompensierten rückläufige Kraftstoffvolumina und ein schleppendes Warengeschäft. Der den Aktionären zuzurechnende Nettogewinn sank hingegen um 6,7 Prozent auf 691,3 Millionen Dollar bzw. 75 Cents je verwässerter Aktie, nach 740,6 Millionen Dollar oder 79 Cents je Aktie im Vorjahr. Das Ergebnis belasteten Wechselkursverluste in Höhe von 55,4 Millionen Dollar und Finanzierungskosten von 19,9 Millionen Dollar im Zuge der geplanten Übernahme der Żabka Group.

Umsatzzuwachs trotz mengenbedingter Einbußen

Der Umsatz legte um 26,1 Prozent auf 22,54 Milliarden Dollar zu. Dies war primär auf höhere durchschnittliche Kraftstoffverkaufspreise und Beiträge aus Akquisitionen zurückzuführen. Der Umsatz mit Waren und Dienstleistungen stieg um 1,7 Prozent auf 4,75 Milliarden Dollar, während die flächenbereinigten Warenverkäufe über das gesamte Netz um 1,5 Prozent anzogen. Diese Entwicklung zeigt eine stabile Basis im nicht-kraftstoffbezogenen Geschäft.

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In den USA wuchsen die flächenbereinigten Warenverkäufe um 1,8 Prozent, während Europe und die übrigen Regionen ein Plus von 1,3 Prozent verzeichneten. Schwachpunkt blieb Kanada mit einem Rückgang der flächenbereinigten Warenverkäufe um 0,4 Prozent. Dieser Rückgang spiegelt die schwächere Nachfrage nach Zigaretten sowie regulatorische Beschränkungen bei anderen Nikotinprodukten wider. Ein wesentlicher Beitrag zur Profitabilität leisteten jedoch die Kraftstoffmargen.

Strategische Expansion in Osteuropa

Der Bruttogewinn im Bereich Transportkraftstoffe erhöhte sich um 5,6 Prozent auf 1,79 Milliarden Dollar, wobei die Margen in allen drei Regionen anzogen. In den USA kletterte die Kraftstoffmarge auf 48,07 Cents pro Gallone. Gleichzeitig stiegen die Margen in Europe auf 12,75 US-Cents und in Kanada auf 17,92 kanadische Cents pro Liter. Trotz dieser Margenstärke fielen die Kraftstoffvolumina in den USA um 2,4 Prozent und in Europe sowie weiteren Regionen um 5,4 Prozent.

Da Kanada ein Plus von 1,2 Prozent bei den Volumina verbuchte, zeigt sich ein unterschiedliches regionales Bild. Darüber hinaus teilte Couche-Tard mit, dass das freiwillige Übernahmeangebot für die Żabka Group nach dem Erhalt aller behördlichen Genehmigungen nun bedingungslos geworden ist. Der Konzern bietet 32 Złoty je Aktie und bewertet den polnischen Convenience-Einzelhändler mit rund 32,6 Milliarden Złoty bzw. 8,35 Milliarden Dollar.

Ausblick und Dividendenanpassung

Couche-Tard betonte, den Angebotspreis für Żabka nicht weiter zu erhöhen. Die geplante Übernahme markiert zudem einen bedeutenden Expansionsschritt nach Mittel- und Osteuropa, um das internationale Convenience-Einzelhandelsgeschäft gezielt auszubauen. Dies dient der langfristigen Diversifikation und dem Wachstum außerhalb der Heimatmärkte des kanadischen Konzerns.

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Couche-Tard kündzte zudem eine Anhebung der Quartalsdividende um 9,3 Prozent auf 23,5 kanadische Cents je Aktie an. Die Auszahlung an die zum Stichtag 3. Dezember eingetragenen Aktionäre soll am 17. Dezember erfolgen. Diese Maßnahmen signalisieren Zuversicht in die künftige Profitabilität und stärken das Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung des Unternehmens.