Countdown-Uhren in Online-Shops: Urteil des Landgerichts Deggendorf

Das Landgericht Deggendorf hat entschieden, dass Countdown-Uhren in Online-Shops grundsätzlich zulässig sind, selbst wenn der Preis nach Ablauf des Countdowns nicht steigt. Das Urteil bezieht sich auf einen konkreten Fall, in dem eine Kundin vor Gericht ging, weil sie den Eindruck hatte, dass die Uhr künstlichen Druck erzeugen sollte und den Eindruck vermitteln würde, dass der Preis später wieder steigen würde. Das Gericht sah dies jedoch nicht als gegeben an und entschied, dass der bloße Einsatz einer Countdown-Uhr nicht ausreicht, um Verbraucher zu täuschen.

Viele Online-Shops setzen auf Countdown-Uhren , um Kunden unter Zeitdruck zum Kauf zu bewegen. Jetzt hat das Landgericht Deggendorf entschieden: Diese Praxis ist grundsätzlich zulässig – selbst dann, wenn der Preis nach Ablauf des Countdowns gar nicht steigt.

Im konkreten Fall ging es um einen Händler, der eine Jacke statt für 179 Euro für 69,99 Euro angeboten hatte. Neben dem Rabatt lief eine Uhr herunter, die das Ende des Angebots anzeigen sollte. Doch auch nach Ablauf blieb der reduzierte Preis bestehen. Eine Kundin hielt das für irreführend.

Ihrer Ansicht nach sollte die Uhr künstlichen Druck erzeugen und den Eindruck vermitteln, der Preis werde später wieder steigen. Deshalb zog sie vor Gericht. Nach Auffassung der Richter reicht der bloße Einsatz einer Countdown-Uhr nicht aus, um Verbraucher zu täuschen. Entscheidend sei, dass der Händler keine falschen Angaben gemacht habe.

Die Uhr habe lediglich angezeigt, wie lange der Preis zu diesem Zeitpunkt gültig sei. Aussagen darüber, was danach mit dem Preis passiert, habe es nicht gegeben. Damit, so das , könne ein Kunde nicht automatisch davon ausgehen, dass das Angebot anschließend teurer werde. Ebenso sei möglich, dass der Preis unverändert bleibe.

Die Richter stellten außerdem klar, dass künstlich erzeugter Zeitdruck allein noch keine unlautere Werbung darstellt. Zwar solle der Countdown offensichtlich schnelle Kaufentscheidungen fördern, eine konkrete Täuschung liege darin aber nicht. Wichtig sei vor allem, ob Verbraucher durch falsche oder missverständliche Aussagen in die Irre geführt werden. Das sah das Gericht in diesem Fall nicht als gegeben an.

Der Rechtsstreit ist allerdings noch nicht beendet. Das Urteil aus Deggendorf ist bislang nicht rechtskräftig. Der Fall wird nun vor dem Oberlandesgericht München weiter verhandelt. Damit könnte sich bald zeigen, ob Countdown-Uhren in Deutschland weiterhin zulässig sind





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