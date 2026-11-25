Am 1. Dezember öffnet sich bei vielen das erste Türchen des Adventskalenders. Einige setzen dabei auf die selbstgemachte Variante. Hier noch ein paar Last-Minute-Ideen für den DIY-Adventskalender.

Am 1. Dezember öffnet sich bei vielen das erste Türchen des Adventskalenders. Einige setzen dabei auf die selbstgemachte Variante. Hier noch ein paar Last-Minute-Ideen für den DIY-Adventskalender.

Am Dienstag, dem 1. Dezember, öffnet sich Türchen Nummer eins - das heißt, die Zeit noch die letzten Kleinigkeiten für den selbstgebastelten Kalender zu besorgen wird knapp. Hier ein paar Ideen für alle, die spät dran sind. Gemeinsame Zeit ist eines der wertvollsten Geschenke überhaupt.

Also read 5 Arten, wie Sie Cordhosen im Winter 2026/27 mit Stiefeletten und Pumps kombinieren

Ein Gutschein für eine Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ist daher das perfekte Geschenk hinter einem Adventskalender-Türchen. Süßigkeiten gehören für viele in der Vorweihnachtszeit und vor allem im Adventskalender dazu. Für Hobby- und Leistungssportler oder Leute, die das ganze Jahr über auf eine zuckerarme Ernährung setzen, können Eiweißriegel eine gute Alternative sein. Eine schöne Christbaumkugel oder eine andere weihnachtliche Deko eignet sich hervorragend als kleine Aufmerksamkeit hinter dem Türchen.

Sie verbreiten nicht nur in diesem - sondern auch in den kommenden Jahren besinnliche Stimmung. Winterliches Wetter lädt zum Daheimbleiben ein - einen Gutschein für einen gemütlichen Filmabend mit Snacks und warmen Getränken kann man auch als Gutschein in einem Adventskalender verbasteln. In der stressigen Vorweihnachtszeit trotzdem Plätzchen backen? Zeit spart man mit einer selbstgemachten Keksteig-Backmischung im Glas.

Advertisement

Nur noch frische Zutaten hinzufügen und kneten - ein gutes Adventskalender-Geschenk. Der nächste Frühling kommt bestimmt - alle Hobby-Gärtner und Balkon-Eigentümer freuen sich garantiert über Pflanzensamen für Gemüse oder Blumen hinter einem Adventskalender-Türchen. Musik weckt Erinnerungen - eine via QR-Code erreichbare, eigens zusammengestellte Playlist auf einem beliebigen Streaming-Portal, einem USB-Stick oder - für alle Fans vom analogen-Musikhören - auf CD oder Kassette - ist ein persönliches Adventskalender-Geschenk, das lange Freude bereiten kann.

Schnell gemacht und eine tolle Ergänzung für das tägliche Frühstück: Unser Rezept für ein leckeres Granola, sowie viele weitere Rezept-Ideen für DIY Geschenke gibt es beim Klick auf das Foto. Eine persönliche Geschenkidee, die schnell und unkompliziert umgesetzt ist: Ein Mini-Puzzle mit einem gemeinsamen Foto. Das lässt sich ganz einfach in der Drogerie bestellen und sorgt beim Zusammensetzen hinter dem Türchen für eine schöne Überraschung.

Für alle, die gerne am Herd stehen: Eine selbst zusammengestellte Gewürzmischung im kleinen Reagenzglas ist ein tolles und aromatisches Geschenk für das Adventskalender-Türchen. Ob würziges Pommes-Salz, winterlicher Bratapfel-Zucker oder feurige Chili-Mischung – hier ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Kreativ werden und gemeinsam Zeit verbringen: Ein Gutschein für einen gemeinsamen Nussknacker-Malabend bringt sofort weihnachtliche Stimmung ins Wohnzimmer. Mit Rohlingen aus dem Bastelladen und bunten Farben entsteht dabei ganz nebenbei noch eine individuelle Weihnachtsdeko.

Selbstgemachter Weihnachtsbaumschmuck aus Fimo ist schnell geknetet, im Backofen gehärtet und passt perfekt hinter ein Adventskalender-Türchen. Ob klassisch ausgestochen wie Plätzchen oder kreativ geformt – die kleinen Unikate sorgen am Christbaum für einen ganz besonderen Blickfang. Entspannung für kalte Wintertage: Selbstgemachtes Badesalz mit Meersalz, getrockneten Blüten und ein paar Tropfen ätherischem Öl ist im Handumdrehen zusammengemischt. In ein kleines Schraubglas gefüllt, passt diese kleine Auszeit perfekt hinter ein Adventskalender-Türchen.