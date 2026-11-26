Das Preisgeld ist da. Doch Jerry Menges denkt nach seinem Sieg bei '#CoupleChallenge' nicht an Luxus. Was hat er mit dem Geld vor?

eigentlich freuen: Das Preisgeld ist mittlerweile auf seinem Konto eingegangen. Große Shoppingtouren plant der Realitystar damit allerdings nicht. Wie er im Interview mitverriet, möchte er die gewonnene Summe zunächst unangetastet lassen.

Teure Anschaffungen oder kostspielige Wünsche stehen für ihn derzeit nicht auf dem Programm. , erklärtehatte er den Sieg bei der Show eingefahren.allerdings schon.

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"Der Plan ist eigentlich, irgendwann zu investieren. Aber ich lass das Geld erst mal ruhen. Ich brauche das Geld jetzt nicht. Das ist einfach Geld, was nebenbei reingekommen ist"bezog der Realitystar Stellung.