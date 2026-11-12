Courtois über Xabi Alonso, José Mourinho und die Real Madrid Situation

Thibaut Courtois erklärt, warum die Zusammenarbeit mit Xabi Alonso scheiterte und lobt José Mourinho als ideale Lösung für Real Madrid.

Thibaut Courtois, der seit dem Jahr 2018 zum Aufgebot von Real Madrid gehört und als einer der bedeutendsten Torhüter seiner Generation gilt, hat in einem aktuellen Interview tiefere Einblicke in seine beruflichen Erfahrungen und Ansichten gegeben.

Der 34-jährige spanische Torwart spricht offen über die vergangene Zusammenarbeit mit Trainer Xabi Alonso, dessen Amtszeit bei den Madrilenen bereits im Januar dieses Jahres nach nur 34 Pflichtspielen endete, sowie über seine aktuellen Gedanken zum neuerlichen Engagement von José Mourinho als Cheftrainer. Courtois, der mittlerweile beim FC Chelsea unter Vertrag steht und dort aktuell den fünften Platz in der Liga belegt, blickt mit einer gewissen Distanz auf die Ereignisse zurück, die zum Scheitern der Allianz zwischen dem Verein und dem bis dato letzten Trainer aus Deutschland führten.

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Courtois bewertet Xabi Alonso

Im Gespräch mit Sky Sports äußerte er sich zunächst positiv über die Arbeit von Xabi Alonso. Courtois betonte, dass er die Arbeitsweise des Spaniers sehr schätze und ihn persönlich als hervorragenden Trainer einschätzt. Dennoch räumte er ein, dass es in Madrid zu Missverständnissen gekommen sein könnte. Er vermutete, dass die Kommunikation zwischen dem Trainer und den Spielern in manchen Situationen nicht ideal verlief, hob jedoch gleichzeitig hervor, dass Alonso insgesamt ein gutes Verhältnis zu vielen Akteuren der Mannschaft hatte.

Dieser Aspekt der Interaktion innerhalb der Mannschaft wurde von Courtois als möglicher Faktor für die Schwierigkeiten identifiziert, ohne dabei die fachliche Kompetenz von Alonso in Frage zu stellen. Darüber hinaus reflektierte der Torwärt über die oft harschen Mechanismen des modernen Fußballs, insbesondere im Hinblick auf die Verantwortung für sportliche Misserfolge.

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Courtois wies darauf hin, dass es in der Welt des Profisports eine fast unveränderliche Regel gebe: Wenn die Ergebnisse ausbleiben oder negativ ausfallen, muss der Trainer als Erste derer, die den Preis dafür zahlen müssen. Diese Aussage spiegelt die immense Verantwortung wider, die Cheftrainern obliegt, selbst wenn sie sich fachlich als kompetent erweisen. Im Kontext dieser Überlegungen wandte sich Courtois nun der aktuellen Situation bei Real Madrid zu.

Courtois lobt Mourinho Rückkehr

Der Verein hat José Mourinho, auch bekannt als The Special One, als neuen Trainer verpflichtet. Für Courtois ist die Rückkehr von Mourinho eine willkommene Entwicklung, da beide bereits erfolgreich gemeinsam bei Chelsea zusammengearbeitet haben. Er drückte seine Freude über diese Rückkehr aus und bezeichnete Mourinho weiterhin als einen hervorragenden Trainer, der genau das Richtige für Real Madrid sei. Die Erfahrung, die Mourinho mitbringt, scheint dem Verein in einer schwierigen Phase einen stabilisierenden Faktor zu bieten, den er dringend benötigt.

In seinem Urteil über die Person von José Mourinho geht Courtois auf persönliche Beobachtungen ein, die auf ihrer gemeinsamen Vergangenheit basieren. Er erinnert sich an die Zeit bei Chelsea vor zwölf Jahren, als Mourinho in der Umkleidekabine oft selbstbewusster auftrat und einen stärkeren Druck vermittelte. Im Vergleich dazu scheint der Trainer heute etwas gelassener und reifer zu wirken. Courtois zitiert Mourinho indirekt, der selbst erwähnt hat, dass er in manchen Aspekten reifer geworden ist.

Mourinho wirkt reifer und gelassener

Diese Entwicklung zu einer gewissen Gelassenheit wird von Courtois positiv bewertet, da sie auf der Grundlage der gesammelten Erfahrung beruht. Auch wenn der Druck in der Kabine nach wie vor vorhanden ist, empfindet er die Intensität als etwas weniger ausgeprägt als noch in der Vergangenheit. Diese Nuance in der Führungspersönlichkeit von Mourinho könnte der Schlüssel für ein harmonischeres Miteinander in der Mannschaft sein.

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Die Kombination aus der erfahrenen Hand von Mourinho und der positiven Erinnerung der Spieler an seine frühere Führung könnte die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft bei Real Madrid bilden. Courtois' Worte unterstreichen somit nicht nur die Wertschätzung für vergangene Kollegen, sondern auch die Hoffnung auf eine stabile und erfolgreiche Gegenwart und Zukunft im Königlichen Klub, während er selbst als etabrierter Keeper in London weiterhin seine Spuren im englischen Fußball hinterlässt.