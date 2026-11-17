Covered-Call-ETFs locken mit hohen Quartalszahlungen, schlagen aber bei der Gesamtrendite klassische Index-Tracker klar. Analyse zeigt: Die Strategie bremst bei starken Kursgewinnen.

Investoren, die auf regelmäßige Einkommensströme setzen, greifen zunehmend zu Covered-Call-ETFs, um von steigenden Dividendenausschüttungen zu profitieren. Ein Vergleich von Daten aus den Jahren 2023 bis 2025 offenbart jedoch ein klares Muster: Diese Fonds liegen bei der Gesamtrendite deutlich hinter klassischen Aktien-ETFs zurück, die den Nasdaq 100 oder den S&P 500 abbilden. Die strategische Begrenzung der Kursgewinne führt in starken Aufwärtsphasen zu einer signifikanten Unterperformance im Vergleich zum reinen Index-Tracking.

Strategie funktioniert durch Verkauf von Call-Optionen

Bei der zugrunde liegenden Covered-Call-Strategie hält das Fondsmanagement ein Aktienportfolio und verkauft zusätzlich Kaufoptionen auf diese Titel. Dies ermöglicht es Anlegern, durch den Verkauf von Call-Optionen regelmäßig passives Einkommen zu generieren, das über die üblichen Dividenden hinausgeht. Ein Call-Option gewährt dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, einen Vermögenswert bis zu einem bestimmten Datum zu einem vereinbarten Basispreis zu erwerben. Für den Verkäufer dieser Option bedeutet das jedoch, dass er sein Aufwärtspotenzial abgibt, sobald der Kurs den Basispreis überschreitet.

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Steigt der Aktienkurs über den vereinbarten Preis, profitieren die Covered-Call-Investoren nicht mehr von weiteren Kursgewinnen, da die Optionen ausüben werden. Die Rendite ist in diesem Szenario somit fest nach oben begrenzt. Andernfalls, wenn der Kurs unter dem Basispreis bleibt, verfallen die Optionen wertlos und der Fondsbehält die Optionsprämie als Einkommen. Diese Mechanik erklärt, warum Produkte wie die von Global X veröffentlichten Fonds regelmäßig Ausschüttungen von teilweise mehr als zehn Prozent jährlich erzielen, was deutlich über vielen traditionellen Dividenden-ETFs liegt.

Performance-Daten zeigen klare Unterperformance

Die ältesten Covered-Call-ETFs am Markt, zwei Produkte von Global X, können inzwischen auf eine dreijährige Historie zurückblicken. Der Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF brachte in diesen drei Jahren in Euro eine Rendite von 41 Prozent. Im direkten Vergleich dazu erreichte ein einfacher Börsenfonds, der den Nasdaq 100 abbildete, fast doppelt so hohe Erträge. Diese Diskrepanz zeigt, dass die Strategie für langfristige Wertsteigerung bisher nicht optimal war, da sie die dynamische Wachstumsphase der Technologieaktien nicht vollständig einfing.

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Ähnlich verhält es sich beim Global X Covered Call UCITS ETF für den S&P 500. Auch dieser Fonds blieb über den gleichen Zeitraum deutlich hinter einem einfachen S&P-500-ETF zurück. Historische Analysen, die den S&P 500 mit einem Index vergleichen, der zusätzlich Call-Optionen beinhaltete, bestätigen dieses Muster. Zwar wurden Kursverluste in den Krisenjahren 2000 und 2008 durch die erhaltenen Prämien etwas gedämpft, doch über drei Jahrzehpte hinweg erzielte der US-Leitindex insgesamt einen deutlich höheren Ertrag.

Marktdynamik und Anlegerströme analysiert

Trotz der geringeren Gesamtrendite verzeichnen diese Fonds massive Kapitalzuflüsse. JustETF zählt aktuell knapp vier Dutzend Covered-Call-ETFs, davon neun mit einem Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro. Die vier größten an deutschen Börsen handelbaren Produkte verwalten zusammen mehr als sieben Milliarden Euro. Allein in den vergangenen zwölf Monaten bis Ende Oktober flossen ihnen unter dem Strich umgerechnet mehr als drei Milliarden Euro, beziehungsweise 3,6 Milliarden Dollar, neues Anlegergeld zu, wie Daten des Finanzdienstleisters Morningstar zeigen.

Experten wie Hasham Niazi, Manager bei Global X, betonen, dass Covered-Call-Strategien die Möglichkeit bieten, zusätzliches Einkommen zu erzielen. Beniamino Rosamilia, Fondsselektor beim Vermögensverwalter HQ Trust, präzisiert die Einsatzgebiete jedoch genauer. Er erklärt, dass Anleger vor allem in seitwärts laufenden oder leicht steigenden Märkten von der Strategie profitieren. In solchen Szenarien fungieren die Prämien als Puffer, ohne das begrenzende Potenzial der Option in starken Böhm zu behindern.

Jahresergebnisse 2023 und 2025 im Detail

Besonders deutlich wurde die Schwäche der Strategie in den Jahren 2023 und 2025. In beiden Jahren lieferte das Global-X-Produkt für den Nasdaq 100 deutlich weniger Rendite als der zugrunde liegende Index. Das Jahr 2023 war geprägt von einem starken Aufschwung in der Tech-Branche, einem Szenario, in dem die Verkaufsoptionen das Kurspotenzial effektiv abschneiden. Die Begrenzung der Gewinne in solchen Boom-Phasen ist der Hauptgrund für die schlechtere Performance im Vergleich zu reinen Index-ETFs.

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Auch bei deutlichen Kursverlusten können Covered-Call-ETFs unter Druck geraten. Zwar federn die Optionsprämien den Einbruch zunächst etwas ab, doch dieser Puffer ist endlich. Sobald die Kurse stark fallen, reicht die erhaltene Prämie nicht aus, um die Verluste im Aktienportfolio vollständig zu kompensieren. Dies verdeutlicht, dass Covered-Call-ETFs eher als Instrument zur Einkommensgenerierung in stabilen Phasen denn als Schutz oder Wachstumstreiber in extremen Marktlagen zu verstehen sind.