Coyote Ugly Cast: Where Are the Stars Now After 2000 Hit

Discover what happened to the Coyote Ugly cast members since the 2000 film release. From Piper Perabo to Adam Garcia, see their current careers and lives today.

Der Film " Coyote Ugly" aus dem Jahr 2000 hat mit seiner Geschichte über den Traum von der Songschreiberin und das Leben in einer New Yorker Bar viele Zuschauer begeistert. Die Hauptdarstellerin Violet, gespielt von Piper Perabo, verliert ihre Ersparnisse durch einen Einbruch und beginnt als Bardame zu arbeiten. Dort findet sie nicht nur Arbeit, sondern auch Liebe und musikalischen Erfolg. Nunmehr zwei Jahrzehnte später werfen wir einen Blick auf die aktuellen Lebensumstände und Karrieren der wichtigsten Darsteller dieses Kultfilms.

Piper Perabo Karriere nach Coyote Ugly

Mit "Coyote Ugly" gelang Piper Perabo im Alter von 24 Jahren der internationale Durchbruch in der Schauspielbranche. Trotz des großen Filmerfolges beschloss die US-Amerikanerin, sich zunächst ausschließlich auf Independent-Filme zu fokussieren. Im Laufe ihrer weiteren Schauspielkarriere stand sie für verschiedenste Produktionen vor der Kamera. Dazu gehören die beiden Komödien "Im Dutzend billiger" und "Freche Biester!" sowie der Horrorfilm "The Cave". Für ihre Rolle in der US-amerikanischen TV-Serie "Covert Affairs" wurde sie im Jahr 2011 sogar für einen Golden Globe nominiert. Im Actionfilm "Angel Has Fallen" stand sie an der Seite von Gerard Butler. Zuletzt sah man sie in den Produktionen "Yellowstone" und "Butterfly". Im Jahr 2014 heiratete Perabo den Regisseur und Produzenten Stephen Kay.

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Bridget Moynahan und weitere Schauspielerinnen

Auch Rachel gehört zu den "Coyoten" und ist aus der ungewöhnlichen New Yorker Bar nicht mehr wegzudenken. Pöbelnde Gäste sind für die selbstbewusste Barkeeperin das geringste Problem! Mit "Coyote Ugly" feierte Bridget Moynahan ihr Schauspieldebüt. Noch im selben Jahr stand die US-Amerikanerin für sieben Folgen der Erfolgs-Serie "Sex and the City" vor der Kamera. Es folgten kleinere Rollen in Filmen wie "Weil es dich gibt", "I, Robot" und "John Wick". Der große Durchbruch als Schauspielerin ist bis heute ausgeblieben, dennoch ist die Schauspielerin immer noch im Showbusiness aktiv. In der Serie "Blue Bloods" steht sie seit 2010 vor der Kamera. Moynahan ist mit einem Unternehmer verheiratet und hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Auch Cammie ließ als Bardame regelmäßig die Puppen tanzen und wusste vor allem ihre männlichen Zuschauer zu begeistern. Verkörpert wurde die hübsche Blondine von Schauspielerin Izabella Miko. Im Kindesalter wurde die US-amerikanisch-polnische Schauspielerin Izabella Miko an der renommierten Ballettschule in Warschau aufgenommen. Nach einer Knieverletzung widmete sie sich allerdings der Schauspielerei. Nach ihrem Engagement in "Coyote Ugly" war sie im Jahr 2001 in dem Horrorfilm "The Forsaken - Die Nacht ist gierig" zu sehen. In dem Tanzfilm "Save the Last Dance 2" übernahm sie fünf Jahre später die Hauptrolle. In den letzten Jahren hatte sie vereinzelte Gastauftritte in Serien wie "The Flight Attendant" und "NCIS: Hawai'i".

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Maria Bello und Kevin扮演者 Adam Garcia

In einer Bar trifft Violet auf Kevin, dessen Freund ihn zunächst als Musikproduzenten ausgibt. Nach kurzer Zeit beginnen die beiden eine Beziehung. Während Violet in ihrer Arbeit als Barkeeperin aufblüht, ist es lediglich Kevin, der noch an ihre Musikkarriere glaubt. Nachdem Kevin seiner Freundin einen Gig in einer anderen Bar beschafft und Violet diesen zugunsten ihrer Arbeit im Coyote Ugly platzen lässt, macht Kevin ihr eine Eifersuchtsszene und die beiden trennen sich. Nachdem Violet einen Vertrag als Songschreiberin an Land ziehen kann, finden die beiden schlussendlich wieder zusammen. Auch wenn Adam Garcia in "Coyote Ugly" zum Frauenschwarm mutierte und einem Millionenpublikum bekannt wurde, konnte er danach nicht mehr an den Film-Erfolg anknüpfen. Stattdessen stand er für Musicals wie "Wicked - Die Hexen von Oz", "Grease" und "Saturday Night Life" auf der Bühne. Im Jahr 2004 war er immerhin noch in der Teenagerkomödie "Bekenntnisse einer Highschool Diva" zu sehen.

Auch Maria Bello war nach "Coyote Ugly" in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen, unter anderem in "A History of Violence", "Der Jane Austen Club", "Prisoners" und "Lights Out". Aktuell sieht man die Schauspielerin in den Netflix-Serien "Beef" und "The Waterfront". Maria Bello hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Ihre Rolle als taffe Barbesitzerin Lil lässt ihre Coyote-Ugly-Mädels auf der Bar tanzen, mit den Gästen trinken und sogar die Theke flambieren. Ihre Rolle ist übrigens von der US-Amerikanerin Liliana Lovell inspiriert, die tatsächlich eine Coyote-Ugly-Bar in New York besitzt.