In vielen Städten ist das Elend kaum zu übersehen: Süchtige konsumieren in der U-Bahn oder rauchen Crackpfeifen an Hauseingängen. Experten schlagen Alarm. Die Frage ist nicht mehr, ob gehandelt werden muss, sondern wie.

In vielen Städten ist das Elend kaum zu übersehen: Süchtige konsumieren in der U-Bahn oder rauchen Crackpfeifen an Hauseingängen. Experten schlagen Alarm. Die Frage ist nicht mehr, ob gehandelt werden muss, sondern wie.

"Crack ist seit einigen Jahren zur Droge Nummer eins in der harten Szene geworden", sagt Bernd Werse vom Institut für Suchtforschung im Gespräch mit ntv.de. Allein in Köln hat sich die Zahl der Menschen, die in der offenen Drogenszene Crack rauchen, von 2023 auf 2024 verdoppelt. Und längst sind nicht mehr nur Metropolen wie Frankfurt oder Hamburg betroffen. Crack ist inzwischen in nahezu jeder größeren westdeutschen Stadt angekommen - und auch in Berlin.

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Wie viele Menschen genau in Deutschland Crack konsumieren, ist schwer zu sagen. In den Daten wird die Droge oft zusammen mit Kokain geführt. Das Institut für Therapieforschung in München schätzte, dass 2024 rund eine halbe Million Menschen innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens einmal Crack oder Kokain konsumiert haben. Das führt zu einem traurigen Rekord: Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Kokain und Crack hat sich laut Bundeskriminalamt seit 2021 mehr als verdoppelt.