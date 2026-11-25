Crash-Bilanz: Nasdaq 100 −20 %, DAX −7,4 % – diese KI-Strategien liegen trotzdem vorn

Vom Jahreshoch bis zum Tief am 20. November hat der Nasdaq 100 19,8 % verloren, der S&P 500 11,6 %, der Dow Jones 11,4 % und der DAX 7,4 %.

Seitdem erholen sich die US-Indizes um vier bis fünf Prozent, der DAX nur um 0,9 %. Wer hat sich besser geschlagen: Wall Street oder Frankfurt – und was bedeutet das für die KI-Strategien? Am 20. November erreichten alle vier Indizes ihr Tief im Schlusskurs-Vergleich. Der Nasdaq 100 verliert bis dahin 19,8 % und holt bis zum 24.

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November 4,7 % zurück, der S&P 500 fällt um 11,6 % und erholt sich um 4,2 %, der Dow Jones fällt um 11,4 % und legt 3,9 % zu. Der DAX verliert mit 7,4 % am wenigsten, erholt sich aber auch nur um 0,9 %. Unter dem Strich liegen die drei US-Indizes noch 7,9 bis 16,0 % unter ihrem Jahreshoch, der DAX 6,6 %. Die Mid-Cap Marvels liegen 2026 bei +41,7 % und damit 34,8 Prozentpunkte vor dem S&P Midcap 400 , die Energy Elite erreicht +52,3 % gegen +29,8 % für den Sektorindex. Auch die Small-Cap Sprinters und die Dow Detectives bleiben trotz des Rückschlags vorn. Über alle 88 Strategien hinweg schlagen 63 ihren Vergleichsindex, im Schnitt um 13,73 Prozentpunkte.

Der DAX steht 2026 bei +2,3 %. Die Industrie Champions Deutschland liegen mit +8,4 % gut 6 Prozentpunkte davor, Alpha Germany Select kommt auf +5,7 % und die Hidden Champions Germany auf +4,5 %.

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Die KI bewertet alle Strategien jeden Monat neu; wie sie dabei vorgeht, steht im Überblick darüber,Die KI-Strategien gibt es jetzt mit bis zu 60 % Rabatt – InvestingPro schon ab 6,95 € im Monat. Das Angebot gilt nur bis 28. November, 9 Uhr: Am 8. Oktober schließt der DAX bei 24.806,97 Punkten, genau dort verläuft die eingezeichnete Unterstützungslinie.

Am 20. November fällt der Index im Tagestief bis auf 24.801,22 Punkte und schließt bei 24.802,78, praktisch exakt am Level. Von dort steigt er bis zum 24. November auf 25.017,81 Punkte.

Die WarrenAI-Analyse ordnet den 20. November als „Belastungstest“ der Marke ein: Der Index fiel intraday unter die Linie, konnte aber keinen nachhaltigen Bruch etablieren. .

Ob die Marke weiter trägt, zeigt der Handel der kommenden Tage; den Chart kannst duDer Crash hat Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones und DAX gleichermaßen erwischt, die Jahresbilanz der KI-Strategien steht trotzdem: Von den 14 Strategien für US- und deutsche Aktien liegen acht 2026 vor ihrem Index, alle drei deutschen davon vor dem DAX. Im Black Friday Sale gibt es InvestingPro mit bis zu 60 % Rabatt, schon ab 6,95 € im Monat – nur bis 28.

November, 9 Uhr: Index-Schlusskurse: Investing.com-Daten bis 24. November 2026 . Performance der Strategien: Live-Stand 25. November 2026 , seit 1. Januar 2026; Vorsprung in Prozentpunkten . 63 von 88 Strategien liegen vor ihrem Index. WarrenAI-Analyse und Chartbild: 25. November 2026, Tageschart des DAX mit eigener Unterstützungslinie.

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