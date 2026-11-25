Markt Analyse von Markus Fugmann über: Nasdaq 100, Spot Gold US Dollar, S&P 500, Dow Jones. Lesen Sie Markus Fugmann's Analyse auf Investing.com.

Der Crash der KI-Aktien geht weiter, Gold fällt unter 3500 Dollar, Silber unter 40 Dollar - kommt jetzt das Schlimmste noch oder sind wir nahe des Bodens?

Nachdem KI-Aktien bereits gestern stark gefallen waren nach der heftigen Montags-Rally, ging es gestern stark bergab, dann der Abverkauf in Asien mit - nach den heutigen Daten zur PCE-Inflation kam die nächste Abwärts-Bewegung. Dieser Abverkauf stoppte am Freitags-Tief des Nasdaq 100 knapp unter 25.000 Punkten - dann eine impulsive Erholung. Derzeit ist alles ein gewissermaßen ein einziger Trade: steigen KI-Aktien im Nasdaq 100, dann steigen auch Gold und Silber sowie Bitcoin. Das zeigt: es geht hier um Liquidität!

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Der Trump-Rettungsversuch mit der Wiedereinsetzung von Jensen Huang ist faktisch gescheitert - jetzt müssen die Märkte darauf warten, dass die US-Notenbank Fed in Panik gerät.. Ein Hinweis in eigener Sache: Gerade läuft der Early Bird Black Friday Deal. Standardmäßig gibt es bis zu 55 Prozent Rabatt auf InvestingPro und Pro+,erhältst du monatlich 15 bis 20 professionell selektierte Trading-Chancen. So kannst du ganz in Ruhe deine Trades setzen, ohne Dich selbst auf die Lauer legen zu müssen.

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