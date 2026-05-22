Nachdem die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde den Entwurf des Umweltverträglichkeitsberichts für Crawford veröffentlichte, macht das Projekt einen weiteren Schritt hin zur endgültigen Genehmigung. Die International Nickel Study Group erwartet für das laufende Jahr eine markante Wende im Nickelmarkt mit einem Defizit von 32.000 Tonnen, während der Überschuss von 261.000 Tonnen prognostiziert wurde. Indonesien und geopolitische Spannungen spielen entscheidende Faktoren bei dieser Kehrtwende.

Nachdem die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde den Entwurf des Umweltverträglichkeitsbericht s für Crawford veröffentlichte, macht das Projekt einen weiteren Schritt hin zur endgültigen Genehmigung. Die International Nickel Study Group erwartet für das laufende Jahr eine markante Wende im Nickelmarkt mit einem Defizit von 32.000 Tonnen, während der Überschuss von 261.000 Tonnen prognostiziert wurde.

Indonesien und geopolitische Spannungen spielen entscheidende Faktoren bei dieser Kehrtwende. Crawford, das Ausnahme-Asset von Canada Nickel, beherbergt die weltweit zweitgrößte Nickelreserve und -ressource und soll während der Spitzenproduktionsphase potenziell bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr dauerhaft speichern können. Die Veröffentlichung des Entwurfs des Umweltverträglichkeitsberichts durch die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde ist ein wichtiger Schritt für Crawford, da es das erste Bergbauprojekt ist, das diese Phase gemäß dem Bundesgesetz über Umweltverträglichkeitsprüfungen erreicht hat.

Öffentliche Stellungnahmen zum Entwurf des Umweltverträglichkeitsberichts können bis zum 10. Juni 2026 eingereicht werden





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