Crazy, Stupid, Love.: Ryan Gosling's Film ist jetzt auf Amazon Prime Video verfügbar

Ryan Gosling's beliebter Film 'Crazy, Stupid, Love.' ist ab sofort bei Amazon Prime Video verfügbar. Der Film ist eine romantische Komödie, die zum Lachen, Weinen und Nachdenken anregt.

Markus brennt seit Kindertagen für Film e, Serien und Videospiele. Ryan Gosling war zuletzt in der Action-Komödie „The Fall Guy“ auf der großen Leinwand zu sehen. Nun gibt es auch im Streaming -Abo bei Amazon Prime Video Gosling-Nachschub – mit einem der beliebtesten Film e des „Barbie“-Stars. Gosling ist seit einigen Jahren einer der gefragtesten Stars Hollywoods und war bereits in den unterschiedlichsten Produktionen zu sehen. Neu im Angebot ist der RomCom-Action-Kracher „ Crazy , Stupid , Love.

“ aus dem Jahr 2011, der laut FILMSTARTS, der größten deutschen Filmseite, Platz 5 der besten Ryan-Gosling-Filme aller Zeiten belegt. Mit einer starken Durchschnittswertung von 4,01 von 5 Sternen schneidet „Crazy, Stupid, Love.“ hier sogar besser ab als etwa die Kult-Romanze „The Notebook“, die nur 4,38 von 5 Sternen erreicht. Das ist der beste Film von 'The Fall Guy'-Star Ryan Gosling – laut den deutschen Zuschauern. Habt ihr den fünftbesten Ryan-Gosling-Film noch nicht gesehen oder mal wieder Lust auf einen Rewatch? Dann habt ihr pünktlich zum Valentinstag jetzt DIE Gelegenheit: Ab dem heutigen 14. Februar 2025 kann „Crazy, Stupid, Love.“ im Rahmen eines Prime-Abos ohne Zusatzkosten auf Amazon Prime Video abgerufen werden. „Crazy, Stupid, Love.“ fällt mit 3,5 von 5 Sternen zwar minimal schlechter aus als das Community-Voting, dennoch sind wir darin ebenfalls voll des Lobes für den Film, wie man etwa am Fazit sieht: „‚Crazy Stupid Love‘ ist die etwas andere romantische Komödie und bringt frischen Wind ins in Konventionen erstarrte Genre. Das hochkarätige Ensemble spielt in großer Form auf und die Geschichte ist so geschickt verschachtelt, dass trotz der satten Laufzeit von knapp zwei Stunden nicht ein Funken Langeweile aufkommt.“ Der Film erzählt die Geschichte von Cal Weaver (Steve Carrell), der nach der Trennung von seiner Frau (Julianne Moore) in eine tiefe Krise gerät. Unter der Anleitung des Womanizers Jacob (Ryan Gosling) lernt Cal, wie man Frauen umwirbt. Was dabei aber passiert, ist nicht immer so einfach wie gedacht. Bei, den man kaum erwarten dürfte (weshalb wir ihn an dieser Stelle natürlich nicht vorwegnehmen wollen) und der in eine der witzigsten Szenen des Films mündet. ( „Poor Things“), die ihre herrliche Chemie in den Folgejahren noch zwei weitere Male (in „Gangster Squad“ und „La La Land“) demonstrieren sollten. Cal und Jacob lernen nicht nur viel über Liebe und Beziehungen, sondern auch über sich selbst. Der Film ist eine Mischung aus romantischer Komödie, Drama und Action, die zum Lachen, Weinen und Nachdenken anregt.





