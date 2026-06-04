'Creed 3': Michael B. Jordan liefert den letzten Ableger der 'Rocky'-Reihe und begeistert Fans

Der Film 'Creed 3' hat sich innerhalb kürzester Zeit einen Spitzenplatz in den Netflix-Trends gesichert und beweist damit eindrucksvoll, wie ungebrochen die Faszination rund um das Rocky-Universum ist. Der Film verbindet persönliche Dramen mit sportlicher Rivalität und konzentriert sich stark auf innere Konflikte, Motivation und die Frage, was wahre Stärke eigentlich ausmacht.

Mit ' Creed 3 ' hat Michael B. Jordan den bislang letzten Ableger der 'Rocky'-Reihe geliefert, der von Fans des cineastischen Boxsport s hoch geschätzt wird. Der Film hat sich innerhalb kürzester Zeit einen Spitzenplatz in den Netflix -Trends gesichert und beweist damit eindrucksvoll, wie ungebrochen die Faszination rund um das Rocky-Universum ist.

In 'Creed III' steht Adonis Creed (Michael B. Jordan) an einem Wendepunkt seines Lebens. Nach einer erfolgreichen Boxkarriere hat er sich aus dem Ring zurückgezogen und versucht, Familie, Verantwortung und neue berufliche Aufgaben miteinander zu vereinen. Doch die Vergangenheit lässt ihn nicht los: Die Begegnung mit einem alten Freund aus Jugendtagen stellt sein mühsam aufgebautes Gleichgewicht infrage.

Alte Versprechen, unausgesprochene Konflikte und unterdrückte Schuldgefühle brechen wieder auf und führen Adonis vor Augen, dass manche Kämpfe nicht einfach beendet sind, nur weil man den Ring verlässt. Der Film verbindet persönliche Dramen mit sportlicher Rivalität und konzentriert sich stark auf innere Konflikte, Motivation und die Frage, was wahre Stärke eigentlich ausmacht. Die Regie übernahm erstmals Hauptdarsteller Michael B. Jordan, der dem Film damit eine sehr persönliche Handschrift verleiht.

Das Drehbuch stammt von Keenan Coogler und Zach Baylin, der bereits mit charaktergetriebenen Stoffen überzeugen konnte.

'Creed 3' konnte sowohl bei der Fachpresse als auch dem Publikum punkten, was die Wertungen in Höhe von 89 % und 95 % zeigen. Der Film hebt das Franchise mit einer fesselnden Geschichte und herausragenden schauspielerischen Leistungen auf ein neues Niveau. Michael B. Jordan glänzt nicht nur in der Hauptrolle, sondern überzeugt auch hinter der Kamera als Regisseur





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Creed 3 Rocky-Reihe Michael B. Jordan Boxsport Netflix Faszination Innere Konflikte Wahre Stärke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Filmfehler in 'Creed': Dieses Detail im Training mit Rocky fällt nur scharfen Augen aufIn 'Creed', dem laut Rotten Tomatoes besten Film mit Sylvester Stallone, hat sich ein auffälliger Schnitzer eingeschlichen: Eine Szene, in der Rocky Balboa den jungen Boxer Adonis Creed motiviert, wurde offenbar gespiegelt. Das verraten verdrehte Logos auf Kleidung und Ringausstattung.

Read more »

Der reichste Mensch der Welt: Elon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte habenElon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte haben. Das Unternehmen SpaceX soll mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar eine Gesamtbewertung von nahezu 1,765 Billionen Dollar anstreben.

Read more »

Vom Land der Dichter zur Nation der Mindeststandards: Der Irrweg der Niveauabsenkung in SchulenSeit Jahren verfehlen immer mehr Schüler grundlegende Bildungsstandards. Klar ist: Hohe Bildungsausgaben allein garantieren keinen Lernerfolg. Es gäbe da eine Alternative.

Read more »

'Supergirl': Der neueste DC-Film startet in den USA und übertrifft bereits die Vorverkäufe von 'Thunderbolts'Der neueste Film aus dem DC-Universum, 'Supergirl', hat in den USA gestartet und die ersten Zahlen und Einschätzungen sind beeindruckend. Das Interesse an dem Film ist bereits größer als bei vielen anderen Marvel-Filmen der letzten Jahre, einschließlich 'Thunderbolts', der als einer der besten MCU-Filme seit Jahren gilt. Der Ticketvorverkauf für 'Supergirl' hat in den USA begonnen und hat bereits die Vorverkäufe von 'Thunderbolts' übertroffen. Um Gewinn zu erzielen, braucht 'Supergirl' nur 315 Millionen US-Dollar, was ein Erfolg wäre, wenn der Film in der Nähe von 400 Millionen US-Dollar liegt. Die offiziellen Prognosen werden erst nach dem ersten 24-stündigen Vorverkaufszeitraum veröffentlicht, aber die Resonanz der DC-Fans ist bereits hervorragend, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Erwartungen der Branche an den Film sehr niedrig waren. 'Supergirl' erzählt die Geschichte von Kara Zor-El, besser bekannt als Supergirl, der Kusine von Superman. Der Film basiert auf dem beliebten Comic 'Supergirl: Die Frau von Morgen' und handelt davon, dass Superhund Krypto tödlich vergiftet wird und Kara sich auf eine Reise durch das Universum begibt, um ihren Partner zu retten und den Täter zu bestrafen: Krem von den Gelben Hügeln.

Read more »