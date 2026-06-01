Creed III: Michael B. Jordan liefert Regiedebüt und starke Leistung

Im dritten Teil der Creed-Reihe stellt sich Adonis Creed seinem Jugendfreund Damian Anderson. Michael B. Jordan führt erstmals Regie und überzeugt mit intensiven Boxszenen und einer emotionalen Geschichte.

Der dritte Teil der erfolgreichen 'Creed'-Reihe hat die Kinowelt im Sturm erobert. Erneut steht Adonis Creed ( Michael B. Jordan ) im Mittelpunkt, der sich diesmal mit einem Schatten aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss.

Sein ehemaliger Jugendfreund Damian Anderson (Jonathan Majors) taucht plötzlich wieder auf und fordert ihn nicht nur sportlich heraus. Aus der persönlichen Geschichte der beiden entwickelt sich ein emotional aufgeladener Konflikt, der schließlich im Ring eskaliert. Die Handlung ist tiefgründig und zeigt, wie alte Wunden wieder aufbrechen können. Dabei wird deutlich, dass es nicht nur um den Sieg im Boxring geht, sondern auch um die innere Zerrissenheit der Charaktere.

Der Film schafft es, die Zuschauer von der ersten Minute an zu fesseln und mitzureißen. Besonders bemerkenswert ist, dass Michael B. Jordan diesmal nicht nur die Hauptrolle übernahm, sondern auch erstmals selbst Regie führte. Sein Regiedebüt ist beeindruckend: Er inszeniert die Boxkämpfe dynamisch und intensiv, sodass man die Schweißtropfen und die Anstrengung förmlich spürt. Die rohe Energie dieser Szenen machte den Film weltweit zum Gesprächsthema.

Kritiker lobten vor allem die emotionale Geschichte, die starke Chemie zwischen den Hauptdarstellern und die kompromisslosen Kampfszenen. Auch ohne Sylvester Stallone funktioniert 'Creed III' erstaunlich gut als eigenständiger Film. Es gelingt Jordan, der Figur des Adonis Creed eine neue Tiefe zu verleihen und gleichzeitig das Erbe des Franchise zu wahren. Die schauspielerischen Leistungen sind herausragend: Jonathan Majors spielt den Antagonisten mit einer bedrohlichen Intensität, die einem Gänsehaut bereitet.

Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern ist greifbar und trägt den Film. Auch die Nebenrollen, darunter Tessa Thompson als Bianca und Phylicia Rashad als Mary Anne Creed, überzeugen auf ganzer Linie. Die musikalische Untermalung von Ludwig Göransson unterstreicht die Stimmung perfekt. Insgesamt ist 'Creed III' ein würdiger Nachfolger, der die Reihe auf ein neues Level hebt.

Für viele Fans gehört er zu den stärksten modernen Sportdramen der letzten Jahre. Der Film zeigt, dass das Boxgenre noch lange nicht ausgereizt ist und bietet Unterhaltung auf höchstem Niveau. Er ist ein Muss für alle, die emotionale Geschichten mit packenden Actionsequenzen lieben





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