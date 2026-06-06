Creed III: Michael B. Jordan übernimmt Regie und kämpft gegen seinen Jugendfreund

Der neue Film der Creed-Reihe überzeugt mit intensiven Boxkämpfen und einer emotionalen Geschichte. Michael B. Jordan übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sondern führt auch erstmals selbst Regie. Obwohl Sylvester Stallone nicht mehr mitwirkt, ist "Creed III" ein eigenständiger und erfolgreicher Film.

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Einige Vorführungen des Films mussten sogar abgebrochen werden. Dabei war es wohl vor allem die intensive Stimmung der Kämpfe, die das Publikum zusätzlich anheizte. Im Mittelpunkt steht erneut Adonis Creed (Michael B. Jordan), der sich diesmal mit einem Mann aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss. Sein ehemaliger Jugendfreund Damian Anderson (Jonathan Majors) taucht plötzlich wieder auf und fordert ihn nicht nur sportlich heraus.

Aus der persönlichen Geschichte der beiden entwickelt sich ein emotional aufgeladener Konflikt, der schließlich im Ring eskaliert. Besonders bemerkenswert: Michael B. Jordan übernahm diesmal nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch erstmals selbst Regie.

"Ich schämte mich", sagt Action-Star Sylvester Stallone, der in einem Interview über seinen schlimmsten Karriere-Tiefpunkt spricht. "Creed III" überzeugt mit dynamischen und intensiv inszenierten Boxkämpfen, die die rohe Energie des Films unterstreichen und ihn weltweit zum Gesprächsthema machen. Kritiker*innen loben vor allem die emotionale Geschichte, die starke Chemie der Hauptdarsteller und die kompromisslosen Kampfszenen.

Obwohl Sylvester Stallone nicht mehr mitwirkt, funktioniert "Creed III" erstaunlich gut als eigenständiger Film und gehört für viele Fans zu den stärksten modernen Sportdramen der letzten Jahre





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