Creed - Rocky's Legacy: Ein Meisterwerk der Box-Filme

Der Film 'Creed' ist eine Fortsetzung der 'Rocky'-Reihe und zeigt die Geschichte von Adonis Johnson, einem jungen Mann mit großer Leidenschaft für den Boxsport und einer berühmten Vergangenheit, die ihn einholt.

Der Film ' Creed ' hat vor mehr als zehn Jahren das Kinopublikum begeistert. Nun wiederholt das Spielchen und sorgt auf Netflix für eine Welle der Euphorie.

Der Film ist eine Fortsetzung der 'Rocky'-Reihe und zeigt die Geschichte von Adonis Johnson, einem jungen Mann mit großer Leidenschaft für den Boxsport und einer berühmten Vergangenheit, die ihn einholt. Als Sohn der Boxlegende Apollo Creed kämpft er nicht nur im Ring, sondern auch mit der Frage, wer er sein will und wie sehr ihn der Name seines Vaters definieren darf.

Auf der Suche nach einer echten Chance verlässt Adonis sein bisheriges Leben und begibt sich nach Philadelphia - dorthin, wo Boxgeschichte geschrieben wurde. Dort trifft er auf Rocky Balboa, der längst ein ruhigeres Leben führt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine besondere Beziehung, geprägt von Respekt, Zweifel und gegenseitiger Motivation. Regie bei 'Creed - Rocky's Legacy' führte Ryan Coogler, der dem Franchise eine moderne, persönliche Note verleiht.

Auch am Drehbuch war Coogler maßgeblich beteiligt, gemeinsam mit Aaron Covington. Das Gespann schuf damit die erzählerische Grundlage für einen Film, der Altes ehrt und zugleich Neues wagt - ein Ansatz, der nun auch auf Netflix mit Chart-Erfolgen belohnt wird. Der Film 'Creed' schnappt sich den Titel als bester Film in der Vita von Sylvester Stallone. Was die Leute an dem Comeback beziehungsweise der Neuausrichtung der Reihe lieben, erfährt man anbei.

Der Film ist eine Überraschung, die das Wesen der ursprünglichen 'Rocky'-Reihe einfängt und gleichzeitig ihren ganz eigenen Stil entwickelt. Sylvester Stallone kehrt hier erneut in der Rolle des Mentors zurück und liefert, ehrlich gesagt, eine seiner besten Darbietungen seit Jahren ab. Der Film ist besser als 'The Boys' und 'Stranger Things' und versetzt das Publikum ins Staunen. Wenn ihr euch selbst ein Bild von 'Creed' machen möchtet, könnt ihr die Produktion ab sofort auf Netflix streamen.

Solltet ihr noch keine Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst haben, könnt ihr mit demnicht nur in den Genuss der besten Filme und Serien von Netflix kommen, sondern habt auch Zugriff auf weitere grandiose Produktionen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Creed Rocky Boxen Film Netflix Sylvester Stallone Michael B. Jordan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Filmfehler in 'Creed': Dieses Detail im Training mit Rocky fällt nur scharfen Augen aufIn 'Creed', dem laut Rotten Tomatoes besten Film mit Sylvester Stallone, hat sich ein auffälliger Schnitzer eingeschlichen: Eine Szene, in der Rocky Balboa den jungen Boxer Adonis Creed motiviert, wurde offenbar gespiegelt. Das verraten verdrehte Logos auf Kleidung und Ringausstattung.

Read more »

Tomb Raider: Legacy of Atlantis hat ein ErscheinungsdatumFür Lara Croft und deren Fans heißt künftig 'zurück zum Anfang', denn das Reboot Legacy of Atlantis legt den ersten Teil der Reihe neu auf. Während

Read more »

Creed - Rocky's LegacyDer Film

Read more »

'Creed 3': Michael B. Jordan liefert den letzten Ableger der 'Rocky'-Reihe und begeistert FansDer Film 'Creed 3' hat sich innerhalb kürzester Zeit einen Spitzenplatz in den Netflix-Trends gesichert und beweist damit eindrucksvoll, wie ungebrochen die Faszination rund um das Rocky-Universum ist. Der Film verbindet persönliche Dramen mit sportlicher Rivalität und konzentriert sich stark auf innere Konflikte, Motivation und die Frage, was wahre Stärke eigentlich ausmacht.

Read more »