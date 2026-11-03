Criminal Minds Finale: Ende der 20. Staffel in 2027 auf Paramount+

Die FBI-Serie Criminal Minds endet 2027 mit der 20. Staffel auf Paramount+. Details zu Cast-Änderungen, Streaming-Erfolg und Reaktionen der Darsteller.

Die US-amerikanische Krimiserie Criminal Minds wird im Jahr 2027 endgültig ihre letzte Episode ausstrahlen. Die anstehende 20. Staffel markiert das definitive Ende der langjährigen Produktion der Behavioral Analysis Unit des FBI. Die finalen Folgen werden exklusiv auf der Streaming-Plattform Paramount+ verfügbar sein. Ein präziser Veröffentlichungstermin für das Finale steht aktuell noch nicht fest.

Chronologie des Seriencomebacks und Streamerfolge

Criminal Minds startete im Jahr 2005 beim Sender CBS und entwickelte sich rasch zu einem der erfolgreichsten Dauerbrenner im US-Fernsehen. Nach 15 Staffeln wurde die Serie im Jahr 2020 zunächst beendet. Die Character keherten jedoch zurück: Im Jahr 2022 startete der Ableger Criminal Minds: Evolution auf Paramount+, der die Geschichte mit bekannten Figuren fortsetzte. Die Plattform plant für 2027 das Finale.

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Die anhaltende Beliebtheit der Serie ist durch aktuelle Daten belegt. Anfang August 2026 erreichte Criminal Minds in den USA innerhalb einer Woche 472 Millionen gestreamte Minuten. Damit schaffte die Serie den Sprung in die Top 10 der entsprechenden Streaming-Charts. Zu den besten Zeiten im linearen Fernsehen verfolgte eine durchschnittliche Auflage von 12,63 Millionen Zuschauern jede Folge der siebten Staffel.

Cast-Änderungen und Figurenkonstellationen im Überblick

Über mehr als 20 Staffeln hat sich das Team der Behavioral Analysis Unit stark gewandelt. Mehrere langjährige Hauptdarsteller verließen die Produktion in früheren Jahren. Shemar Moore, der Derek Morgan spielte, schied in Staffel 11 aus. Thomas Gibson, alias Special Agent Aaron Hotchner, verließ die Serie in Staffel 12. Matthew Gray Gubler, bekannt als Spencer Reid, gehörte bis zur 15. Staffel zum Ensemble.

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Andere Schauspieler blieben der Serie bis zum Ende treu. Joe Mantegna spielt weiterhin David Rossi, A.J. Cook agiert als Jennifer Jareau, auch bekannt als JJ. Kirsten Vangsness bleibt in der Rolle der Penelope Garcia und Paget Brewster kehrt als Emily Prentiss zurück. Thomas Gibson gehörte seit der ersten Folge im Jahr 2005 zum Team und war über viele Jahre der Leiter der Einheit. Erica Messer ist die aktuelle Showrunnerin der Serie.

Veränderte Handlungsführung und emotionale Abschiede

Neben der personellen Umstellung hat sich auch der narrative Fokus der Produktion verändert. Frühere Staffeln konzentrierten sich stärker auf einzelne Kriminalfälle und das psychologische Profiling der Täter. Die aktuelle Phase, repräsentiert durch Evolution, setzt vermehrt auf längere Handlungsstränge. Dies führt dazu, dass die Dynamik in früheren Teambeziehungen, insbesondere zwischen Morgan und Garcia oder Morgan und Reid, weniger im Vordergrund steht.

Die Ankündigung des Endes wurde von den Darstellern mit gemischten Emotionen aufgenommen. Kirsten Vangsness bezeichnete die Situation in einem Instagram-Video als bittersüß. Sie hob die außergewöhnliche Länge der Serienlaufzeit hervor und betonte, dass Showrunnerin Erica Messer der Ansicht sei, noch viele weitere Geschichten erzählen zu können. A.J. Cook teilte ein gemeinsames Foto des Casts und erwähnte, dass ihre Kollegen für immer einen Platz in ihrem Herzen haben. Aisha Tyler, die Dr. Tara Lewis verkörpert, nannte ihre Kolleginnen und Kollegen Familie fürs Leben. RJ Hatanaka bezeichnete seine Kollegen als die großartigste Gruppe von Menschen.

Strategische Bedeutung des Finalplans für Paramount+

Es ist eine seltene Erscheinung, dass eine Serie ihr Publikum über mehr als zwei Jahrzehnte begleitet. Für den Anbieter Paramount+ bleibt im Jahr 2027 die wesentliche Aufgabe, der Behavioral Analysis Unit einen würdigen Abschied zu bereiten. Das Ziel ist es, noch einmal einen Teil des Charmes aufleben zu lassen, der Criminal Minds einst so besonders machte. Die finale Ausstrahlung dient dazu, die Serie zu beenden, bevor sie sich noch weiter von ihren ursprünglichen Wurzeln entfernt. Die Produktion nutzt das Finale als Chance, die Geschichte mit Bedacht zu beenden.