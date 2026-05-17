Crimson Desert Players Search for Missing Flute from Game's Three-Year-Old Trailer

Some fans are on the hunt for a missing feature from a three-year-old trailer. Fans who have played Crimson Desert and watched the trailer notice an inconsistency.

Wisst ihr noch: Kliff hat in einem Crimson-Desert- Trailer Flöte gespielt, um Ratten zu zähmen - im Spiel hat die aber noch niemand das Instrument gefunden.

Denn hier wurden so viele Dinge gezeigt, die richtig cool aussahen, aber auch zu gut klangen, um wahr zu sein. Nach dem Release sind wir nun klüger. Ja, die Trailer haben nicht zu viel versprochen und Crimson Desert ist für viele jetzt schon heißer Anwärter auf Spiel des Jahres. Aber manche kleine Details aus den Trailern fehlen doch im fertigen Spiel und einige Fans suchen fieberhaft nach ihnen.

Konkret suchen gerade viele Fans nach einem Gegenstand aus dem Trailer von der Gamescom 2023. Dort gab es die ersten Gameplay-Szenen zu sehen. Ab Minute 1:32 sieht man Kliff eine Flöte spielen. Ein Feature, das wir bisher nicht in der Release-Version gesehen haben.

Und obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass manche Gegenstände oder Features aus alten Trailern nicht in fertigen Spielen landen, ist Crimson Desert hier doch ein Sonderfall. Denn wer das Spiel gespielt hat und nachträglich den Trailer schaut, merkt schnell, dass es fast nur optische Unterschiede gibt – während nahezu jedes gezeigte Feature auch wirklich in der Release-Version vorhanden ist. Unterschiede sieht man eher an der UI, etwa bei der Boss-HP oder daran, wie Geist bei Kliff dargestellt wird.

Auch der Axiom-Griff sieht anders aus, hat aber dieselben Funktionen wie im Spiel





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Crimson Desert Trailer Missing Feature Differences

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