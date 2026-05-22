Cristian Romero's Absence Spurs Fans' Anger Ahead of Crucial Match

Tottenham's captain, Cristian Romero, has caused controversy by choosing to watch the Argentine Primera Division final instead of supporting his team in their relegation battle against Everton. Fans and commentators have criticized his decision, questioning his commitment to the club and his loyalty to his homeland.

Das kommt nicht gut an: Mit einer höchst fragwürdigen Aktion hat Tottenham -Kapitän Cristian Romero (28) vor dem Abstiegs-Showdown am Sonntag gegen Everton (17 Uhr/WOW) den Unmut der eigenen Anhänger auf sich gezogen.

Der seit über einem Monat verletzte Innenverteidiger wird sein Team nicht von der Tribüne aus unterstützen, sondern schaut sich stattdessen das Finale um die Meisterschaft in seiner argentinischen Heimat an. Am Sonntag (20.30 Uhr) spielen ebenfalls Rekordmeister River Plate und das Überraschungsteam, CA Belgrano, gegeneinander. Belgrano kann sich mit einem Sieg den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte sichern – etwas, das sich Romero nicht entgehen lassen will.

Denn: Der Spurs-Star stammt aus dem Nachwuchs des Traditionsvereins und wurde dort zum Profi. Dennoch fragwürdig, dies über das Abstiegs-Finale zu stellen, wie auch Radio-Host und Fan Tottenhams Paul Hawksbee findet. Als Südamerika-Experte Tim Vickery die Nachricht am Donnerstag beim britischen Sportnetzwerk "talkSPORT" öffentlich machte, reagierte Hawksbee mit Häme: "Ein guter Mannschaftskapitän also. Nicht bei Tottenhams wichtigstem Spiel seit 1976 dabei: fantastisch.

Bis zum Schluss treu, der gute alte Cristian. Ich werde am Wochenende mein River-Plate-Trikot tragen. Ich finde das schrecklich.

" Und weiter: "Ich habe schon immer gedacht, dass Cristian Romero nur auf der Durchreise ist und Tottenham eine Ablenkung von Argentinien für ihn ist.





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