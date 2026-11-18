Cristiano Rijo gibt seinen deutschen Pass ab, um Rentenbeiträge vor 2039 zurückzuerhalten. Der 54-Jährige kehrt in die Dominikanische Republik zurück.

Cristiano Rijo gibt nach mehr als 27 Jahren freiwillig seine deutsche Staatsbürgerschaft auf, um auf seine eingezahlten Rentenbeiträge zugreifen zu können. Der 54-Jährige hatte bisher als Mitarbeiter des Klinikums Fürstenfeldbruck in Deutschland gelebt, verzichtet nun aber auf seinen Anspruch, um das Geld vorzeitig auszuzahlen.

Rationale hinter dem Pass-Verzicht

Ein deutscher Staatsbürger erhält die gesetzliche Rente regulär erst im Jahr 2039. Cristiano Rijo will jedoch nicht so lange warten und entscheidet sich für einen radikalen Schritt. Durch den offiziellen Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit erlischt sein Anspruch auf die gesetzliche Rente. Im Gegenzug erhält er seine eingezahlten Beiträge in zwei Jahren zurück. Dieser Weg ist eine rechtliche Möglichkeit, um vor der regulären Altersgrenze an das eigene Geld zu kommen.

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Rückkehr in die dominikanische Heimat

Am 13. Mai 1999 kam Cristiano Rijo mit seiner damaligen deutschen Frau, zwei Kindern, drei Koffern und zwei Katzen nach Deutschland. Zuvor hatte der Hurrikan Georges im September 1998 seine Heimatregion Punta Cana verwüstet. Rijo war nach einer Scheidung erneut mit einer Frau aus der Dominikanischen Republik verheiratet. Er kehrt jetzt in seine Geburtsstadt Higüey zurück, die 235.000 Einwohner zählt. Dort besitzt er bereits ein Haus mit sieben Mietwohnungen nahe der Kathedrale.

26 Jahre Karriere im Klinikum Fürstenfeldbruck

Über 26 Jahre lang verwaltete Cristiano Rijo im Klinikum Fürstenfeldbruck Patientenakten. Seine Kollegen schätzten ihn als unentbehrliche Kraft in gehobener Vertrauensstellung. Er sagt über seinen Abschied: Ich liebe Fürstenfeldbruck, die Einwohner und Bayern. Sein Freund Martin schenkte ihm zum Abschied eine traditionelle bayerische Lederhose. Im Erdgeschoss seines Hauses plant er eine Cafeteria zu eröffnen, um sich ein neues Leben in der Karibik aufzubauen.

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Reisetermine und rechtliche Vorgaben

Am 27. Oktober soll die Reise in die Karibik starten. Mit seiner Frau und der 32-jährigen Tochter fliegt Rijo mit Lufthansa-Flug LH4348 um 10:15 Uhr ab Frankfurt nach Punta Cana. Die Tickets sind als One-Way-Tickets gebucht. Der Antrag auf Ausbürgerung kann schriftlich und gebührenfrei beim Landratsamt gestellt werden. Nötig sind Unterlagen wie Pass und Abstammungsurkunden. Die Bearbeitung dauert zwei bis vier Monate.

Regeln und statistische Einordnung

Wer freiwillig auf die deutsche Staatsangehörigkeit verzichten will, muss einen zweiten Pass besitzen. Beamte, Richter und Bundeswehrsoldaten sind von der Ausbürgerung ausgeschlossen. Es gibt keine offiziellen Zahlen dazu, wie oft Menschen ihren Pass freiwillig abgeben. Im Jahr 2025 ließen sich in Deutschland 332.500 Menschen einbürgern, was 14 Prozent mehr als im Vorjahr ist. Wer seine Beiträge vorzeitig erstattet bekommen will, muss strenge Regeln beachten.