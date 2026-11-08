Cristiano Ronaldo als Produzent: Actionfilm Stuntnuts mit Matt Damon und Hemsworth

Cristiano Ronaldo debütiert als Filmproduzent mit der Actionkomödie Stuntnuts. Der Starstreit um Chris Hemsworth, Sam Rockwell und Matt Damon steht im Mittelpunkt.

Der fünfzigjährige Weltfußballstar Cristiano Ronaldo beginnt seine Karriere als Filmproduzent mit der Actionkomödie Stuntnuts. Das Projekt markiert das Hollywood-Debüt des portugiesischen Superstars, der gemeinsam mit Matthew Vaughn die Produktionsfirma Ur Marv gegründet hat. Die Premiere des Films steht beim American Film Market an, wo er erstmals dem Fachpublikum zum Kauf angeboten wird.

Starbesetzung und Produktionsdetails

Bei diesem prestigeträchtigen Debüt ist die Besetzung hochkarätig und umfasst bekannte Namen wie Chris Hemsworth, Sam Rockwell und Matt Damon. Chris Hemsworth, 43 Jahre alt, spielt eine der Hauptrollen, während der Oscar-Preisträger Sam Rockwell, 58, ebenfalls zum Einsatz kommt. Matt Damon, 56 Jahre alt, verstärkt das Ensemble als weiterer Hollywood-Star in diesem vielbeachteten Projekt.

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Matthew Vaughn, 55 Jahre alt, fungiert nicht nur als Mitbegründer von Ur Marv, sondern hat mit Claudia Schiffer, 56, auch eine feste private Bindung. Die Produktion fokussiert sich auf zwei begabte Stunt-Profis, die bei einem großen Hollywood-Blockbuster anheuern. Ihr Ziel ist es, mit dem verdienten Geld ein lokales Fitnessstudio zu retten, was die dramatische Grundlage der Handlung bildet.

Schauspielerkonflikte und Stunt-Konzept

Die Handlung zeigt, wie die Produktion auf spektakuläre Weise außer Kontrolle gerät, angetrieben von immer gefährlicheren Stunts. Die aufeinanderprallenden Egos der Hauptdarsteller, dargestellt von Chris Hemsworth und Sam Rockwell, treiben das Drama voran. Die Rettung des Fitnessstudios erweist sich dabei als das kleinste Problem der Protagonisten im Vergleich zu den inneren Konflikten auf dem Set.

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Aufgrund der intensiven Action-Szenen setzen die Produzenten auf echte Stunt-Profis, um Authentizität zu gewährleisten. Bobby Holland Hanton, 42, steht seit Jahren als Double für Chris Hemsworth zur Verfügung. Greg Townley, 30, ist als Ersatz für Tom Holland in Spider-Man bekannt und spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.

Erfahrene Akrobaten wie Paul Lowe, 73, bekannt aus Harry Potter und Game of Thrones, sowie Haruka Oshima, 35, mit Auftritten in Keine Zeit zu sterben und Matrix, runden das Ensemble ab. Diese Auswahl unterstreicht den Fokus des Films auf realistische Action, die von professionellen Künstlern ausgeführt wird.

Produktionsverzögerungen und Verletzungsrisiko

Die Arbeit hinter den Kulissen war nicht ohne ernsthafte Vorfälle verlaufen. Stuntman Greg Townley erlitt einige Monate vor den Dreharbeiten einen schweren Unfall bei einer anderen Produktion. Dabei stürzte er falsch von einem Wasserturm und brach sich an drei Stellen das Rückgrat, was die Dreharbeiten um Monate verzögerte.

Um diese harten Realitäten des Berufs zu dokumentieren, integrieren die Produzenten Townleys Unfall sogar in die Handlung des Films. Diese Entscheidung zeigt den hohen Preis auf, den oft unsichtbare Action-Helden für ihre Arbeit zahlen. Es bleibt abzuwarten, wie das Publikum diese ehrliche Darstellung der Gefahren des Stunt-Business aufnehmen wird.

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Zukunftsvisionen des Sportstars

Für Cristiano Ronaldo stellt Stuntnuts voraussichtlich nur den Anfang seiner Hollywood-Karriere dar. Der Fußball-Legende sind ambitionierte Pläne für die Zukunft nicht geheuer, da er bereits an weiteren Film- und TV-Projekten arbeitet.

Die Zusammenarbeit mit Matthew Vaughn und der Starbesetzung deutet auf eine langfristige strategische Ausrichtung im Medienbereich hin. Ronaldo nutzt seine globale Reichweite, um auch im Unterhaltungssektor Fuß zu fassen. Der American Film Market dient somit als wichtige erste Bühne für seine neue Rolle als Produzent.