Portuguese superstar Cristiano Ronaldo and his Saudi Arabian club Al-Nassr lost their final in the AFC Champions League Two, losing 0-1 to Gamba Osaka. Coach Jens Wissing became the first German to win as title-holder in Japan.

Wieder nichts mit dem ersten Titel! Cristiano Ronaldo (41) und sein saudischer Klub Al-Nassr verlieren das Finale in der AFC Champions League Two (dem asiatischen Pendant zur Europa League) mit 0:1 gegen Gamba Osaka .

Trainer beim japanischen Titelträger ist ein Deutscher: Jens Wissing (38). Der Fußballlehrer ist seit Anfang des Jahres Trainer in Japan. Zuvor war Wissing drei Jahre lang Co-Trainer unter Roger Schmidt bei Eindhoven und Benfica, außerdem Co-Trainer von Thomas Letsch bei RB Salzburg. Mit Osaka feiert er seinen ersten Titel als Cheftrainer.

Der entscheidende Treffer in der 30. Minute: Issam Jebali findet Deniz Hümmet am gegnerischen Strafraum. Der Stürmer dreht sich um die eigene Achse, schließt mit dem ersten Kontakt ab – und trifft aus 16 Metern unten links ins Eck. Das 1:0 – Coach Wissing jubelt an der Seitenlinie.

Der rauft sich die Haare. Der portugiesische Superstar spielt seit dreieinhalb Jahren in Saudi-Arabien – und hat mit Al-Nassr noch immer keinen Titel gewonnen. Auch das Starensemble um die ehemaligen Bundesliga-Profis Sadio Mané, Kingsley Coman (beide) reicht nicht aus, um das Spiel noch zu drehen. Im saudischen Pokal war in dieser Saison schon im Achtelfinale Schluss.

Bitter: Am Dienstag war Al-Nassr wenige Sekunden vom Titel in der saudischen Liga entfernt. Im Spitzenspiel führte der Tabellenführer bis tief in die Nachspielzeit gegen Verfolger Al-Hilal, kassierte doch noch das 1:1. Die Titelentscheidung vertagt ... Vor dem letzten Spieltag hat Al-Nassr zwei Punkte Vorsprung auf Al-Hilal.

Am Donnerstag (20 Uhr) haben Ronaldo und Co. die Meisterschaft in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen Kellerkind Damac reicht für Al-Nassrs ersten Titel seit 2019 – und den ersten mit Superstar Ronaldo in den Reihen





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