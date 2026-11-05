Cristiano Ronaldo beendet Karriere bei portugiesischer Nationalmannschaft

Cristiano Ronaldo kündigt sein Ausscheiden aus der portugiesischen Nationalmannschaft an. Der 41-jährige Rekordtorschütze beendet nach 234 Spielen und 146 Toren seine Zeit als Kapitän der Seleção.

Cristiano Ronaldo hat am Donnerstag seinen Rückzug aus der portugiesischen Nationalmannschaft offiziell bekanntgegeben. Der 41-jährige Superstar erklärte in einer Videobotschaft auf Instagram, dass seine Reise mit der Nationalmannschaft nun zu Ende geht. Er beendete damit eine Ära, die mit 234 Länderspielen und 146 Toren zu den erfolgreichsten in der Geschichte des europäischen Fußballs zählt. Die Ankündigung markiert das Ende einer über zwei Jahrzehnte andauernden Karriere auf internationaler Ebene für den Kapitän der Seleção.

Rücktritt nach Streit mit Trainer Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo hatte seine Entscheidung kurz nach einem öffentlichen Konflikt mit dem Nationaltrainer Jorge Jesus getroffen. Ende September hatte Ronaldo das Trainingslager der Portugiesen vorzeitig verlassen, da er der Ansicht war, sein Trainer habe Versprechen bezüglich seiner Einsatzzeit nicht eingehalten. Dieser Eklat führte zu einer Sanktion des portugiesischen Fußballverbands gegen den Angreifer des saudischen Vereins Al-Nassr. Der Verband verhängte eine dreißigtägige Sperre sowie eine Geldstrafe in Höhe von 255 Euro, die rückwirkend ab dem 30. September galt und Ende Oktober auslief.

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Obwohl Ronaldo sich später bei seinen Mitspielern und den Fans entschuldigte, blieb die Situation zwischen ihm und Trainer Jorge Jesus belastet. Zunächst hatte Ronaldo betont, seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen zu wollen. Trainer Jesus schloss eine Rückkehr des Stars nicht komplett aus. Doch mit der offiziellen Verabschiedung am Donnerstag scheint diese tension beigelegt zu sein. Der Verband bedankte sich in tiefer Dankbarkeit bei dem Spieler und versprach eine angemessene Würdigung seines Ausscheidens.

Statistiken und historische Erfolge der Karriere

Cristiano Ronaldo gab im Jahr 2003 im Alter von 18 Jahren sein Debüt für die portugiesische Nationalmannschaft. In den folgenden Jahren etablierte er sich als einer der besten Spieler der Welt und führte sein Land zum ersten großen Titelgewinn bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Seine Leistung dort, insbesondere als verletzter Spieler an der Seitenlinie, wird bis heute als prägend für den Mannschaftserfolg erinnert. Ronaldo selbst erinnerte in seiner Abschiedserklärung an die Siege, die er nie vergessen wird, nannte aber auch Niederlagen und Momente des Versagens, die er durchlebt hat.

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Trotz dieser Rückschläge betonte der Rekordtorschütze, niemals aufgegeben zu haben. Er hob die Ehre hervor, als Kapitän fungiert zu haben, und verwies darauf, dass kein Kapitän allein geht. Die Generationen junger Menschen, die von ihm inspiriert wurden, sind ihm ebenfalls ein Begriff. Portugal hat sich unter Ronaldo als eine der besten Nationalteams etabliert. Die Zahlen von 146 Toren in 234 Spielen unterstreichen seine außergewöhnliche Trefferquote und seinen langjährigen Einfluss auf das Spiel.

Auswirkungen auf den Kader und künftige Spiele

Sein letztes offizielles Spiel für die Nationalmannschaft fand Ende September im Rahmen der Nations League gegen Wales statt. Bei diesem Spiel, das Portugal mit 1:0 gewann, musste Ronaldo nach 67 Minuten für Gonçalo Ramos ausgewechselt werden. Ramos übernahm daraufhin den Stammplatz im Angriff. Seitdem hat Portugal alle vier Nations-League-Spiele gewonnen, wobei drei dieser Siege ohne die Beteiligung von Ronaldo errungen wurden. Die Mannschaft hat sich bereits zwei Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase für das Viertelfinale qualifiziert.

Die nächsten Pflichtspiele der Portugiesen stehen gegen Dänemark am 14. November und gegen Wales am 17. November an. Es ist unklar, ob Cristiano Ronaldo an diesen Spielen noch teilnehmen wird, da er seine Karriere in der Nationalmannschaft offiziell beendet hat. Der Verband kündigte an, den Weg für eine neue Generation von Spielern zu ebnen. Ronaldo selbst merkte in seiner Botschaft an, dass ihm am Ende die Kraft, Schnelligkeit und Power gefehlt haben könnten, die ihn in früheren Jahren ausgezeichnet haben.

Dankbarkeit des Verbandes und persönlicher Abschied

Der portugiesische Fußballverband würdigte Cristiano Ronaldo als ultimates Symbol der Nationalmannschaft. In einer Erklärung hieß es, er habe den Namen Portugals zu Ruhm verholfen. Viele Fans und Experten betrachten ihn als den besten Spieler aller Zeiten. Die offizielle Nachricht des Verbandes lautete "Obrigado, Capitão!". Sie betonte auch, dass er Generationen junger Menschen inspiriert habe, die davon träumen, in seine Fußstapfen zu treten.

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Ronaldo, der aus Funchal auf der Insel Madeira stammt, verabschiedete sich mit den Worten, dass Portugal immer ein Teil von ihm sein wird. Er ging stolz auf den Weg, den er gegangen ist, und im Bewusstsein, alles gegeben zu haben. Auch wenn er erwähnte, dass dies "wahrscheinlich" sein letztes Jahr als Fußballprofi sein könnte, liegt der Fokus nun auf der Übergabe an die neue Generation. Der Streit mit dem Trainer scheint durch die formelle Verabschiedung beigelegt, die Ära von Cristiano Ronaldo in der Nationalmannschaft ist jedoch definitiv abgeschlossen.