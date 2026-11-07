Cristiano Ronaldo beendet Karriere im Nationalteam, Georgina Rodríguez zeigt neuen Land Rover

Cristiano Ronaldo beendet seine Zeit in Portugals Nationalteam, während Georgina Rodríguez zeitgleich ihren neuen Luxus-Geländewagen präsentiert.

Cristiano Ronaldo hat seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft verkündet. Der 41-Jährige erklärte in einer emotionalen Botschaft, dass er zum letzten Mal das Trikot seines Landes getragen habe. Am selben Tag wurde seiner Partnerin Georgina Rodríguez ein brandneuer Land Rover im Wert von rund 300.000 Euro geliefert.

Das pikante Detail: Die Neuanschaffung fiel ausgerechnet auf den Tag, an dem der Fußballstar seinen Abschied vom Nationalteam bekanntgab. Während Ronaldo mit seiner Botschaft die Fans bewegte, zeigte sich Rodríguez mit dem imposanten Geländewagen in den sozialen Medien.

Also read Abschied endgültig: Cristiano Ronaldo macht Rücktritt offiziell

Ronaldos Abschied nach 234 Länderspielen

Cristiano Ronaldo verabschiedet sich nach 234 Länderspielen mit 146 Toren aus der portugiesischen Auswahl. Diese Bilanz macht ihn zu einer der prägendsten Figuren in der Geschichte des Teams.

Laut seiner Aussage war es 23 Jahre lang ein Privileg und eine Verantwortung, das Trikot Portugals zu tragen. Nun sei es nach seinen Worten Zeit für die nächste Generation, sodass er Platz für junge Spieler machen will.

Advertisement

Ronaldo betonte, dass ihm die Entscheidung nicht leichtgefallen sei. Manche Entscheidungen trifft man nach seinen Worten nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Zugleich versicherte er, dass Portugal immer ein Teil von ihm sein werde.

Georgina Rodríguez präsentiert den Land Rover

Georgina Rodríguez teilte die Freude über ihren neuen Geländewagen mit ihren Fans auf Instagram. Das Video zeigt den Moment, in dem der Wagen vor ihrem Anwesen eintrifft und sie das Fahrzeug in Empfang nimmt.

In ihrem Beitrag schrieb die 31-Jährige, dass die Lieferung direkt zu ihr nach Hause komme. Anschließend steigt die spanisch-argentinische Model in ihren neuen Wagen ein und zeigt ein personalisiertes Nummernschild, das bereits auf dem Armaturenbrett liegt.

Mit 77,8 Millionen Followern erreichte das Video eine große Öffentlichkeit. Zahlreiche Anhänger gratulierten Rodríguez zu ihrem neuen Luxus-Auto und lobten vor allem den Stil des Fahrzeugs.

Advertisement

Reaktionen der Fans und Ausblick

Die Reaktionen der Fans auf Instagram fielen überwiegend begeistert aus. Ein Nutzer schrieb direkt an Rodríguez: Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Auto, Georgina. Ein anderer kommentierte, sie sei eine Königin mit königlichem Geschmack.

Weitere Kommentare lauteten unter anderem Wundervoll, Wow, einfach perfekt und Das sieht großartig aus. Die Begeisterung zeigt, wie stark Rodríguez' Beiträge mit ihrer Anhängerschaft im Netz verbunden sind.

Für Ronaldo bedeutet der Rücktritt aus dem Nationalteam, dass ihm künftig mehr Freizeit bleiben könnte. Ob und wie er seine Karriere im Verein fortsetzt, ging aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.