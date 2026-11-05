Cristiano Ronaldo hat seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft offiziell beendet. Der Starstürmer verabschiedet sich nach 234 Länderspielen und 146 Toren vom Nationaltrikot.

Cristiano Ronaldo hat seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft offiziell beendet. Der portugiesische Fußballstar gab diese Entscheidung in einer ausführlichen öffentlichen Erklärung bekannt, die das Ende einer mehr als zwei Jahrzehnte dauernden Ära markiert. Mit diesem Schritt schließt der Stürmer seine langjährige Zeit im Trikot des nationalen Teams.

Historische Rekorde und Debüt

Der Portugiese gab im Jahr 2003 im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Während seiner Karriere wurde er mehrfach zum Weltfußballer gewählt und gilt als eine der größten Legenden des Sports. Seine statistischen Daten sind einzigartig: Insgesamt trug er in 234 Länderspielen das portugiesische Trikot. Dabei erzielte er 146 Tore. Keine andere Spielerin oder kein anderer Spieler im Männerfußball hat diese beiden Zahlen je erreicht.

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Die Trophäensammlung des Stars ist ebenso beeindruckend wie seine persönlichen Statistiken. Mit der Nationalmannschaft gewann er im Jahr 2016 die Europameisterschaft. Zudem sicherte er sich den Titel in der Nations League zweimal, nämlich im Jahr 2019 und im Jahr 2025. Diese Erfolge unterstreichen seinen enormen Einfluss auf die portugiesische Fußballgeschichte über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren.

Besondere Bedeutung des Trikots Nummer sieben

In seiner Erklärung wandte sich Ronaldo direkt an die portugiesische Bevölkerung. Er schrieb: Liebe Portugiesen, der Tag ist gekommen, das Trikot mit der Nummer sieben unserer gemeinsamen Nationalmannschaft weiterzugeben. Er betonte dabei, dass er das Trikot nie als ausschließlich sein Eigentum betrachtet hatte. Diese Worte zeugen von Respekt vor der Tradition und den Nachfolgern im Team.

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Ronaldo fügte hinzu, dass es sich um keine leichte Entscheidung handele. Er erklärte, dass manche Entscheidungen nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen getroffen werden müssen. Dieser sentimentale Aspekt unterstreicht die emotionale Bindung des Spielers an die Nationalmannschaft und die Bedeutung des Abschieds für ihn persönlich.

Spannungen mit Trainer Jorge Jesus

Kurz vor seinem Rücktritt gab es in Portugal kontroverse Diskussionen zwischen Ronaldo und der Nationalmannschaft. Der Konflikt entstand, weil er von Trainer Jorge Jesus nicht genügend Spielzeit erhielt. Aus diesem Grund reiste er vom Trainingslager der Nationalmannschaft einfach ab, was zu einem öffentlichen Ekfkt führte.

Später entschuldigte sich der Superstar bei seinen Mitspielern für sein Verhalten. Er versicherte den Verantwortlichen und der Öffentlichkeit noch im Oktober, dass er der Nationalmannschaft weiterhin zur Verfügung stehen würde. Trotz dieser Zusicherungen hat er sich nun entschieden, seine Zeit im Nationalteam zu beenden.

Offizielles Ende einer Ära

Die offizielle Bekanntgabe des Karriereendes markiert das Ende einer Ära im internationalen Fußball. Nach 234 Spielen und 146 Toren bleibt Ronaldo als Rekordhalter in Erinnerung. Die portugiesische Nationalmannschaft muss sich nun auf eine neue Generation von Spielern einstellen, die das Trikot mit der Nummer sieben übernehmen werden.

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Ronaldos Abschied ist ein historisches Ereignis, das über den Sport hinausgeht. Seine Leistungen haben Generationen von Fußballern inspiriert und den portugiesischen Fußball auf die Weltbühne getragen. Die Nation verabschiedet einen der besten Spieler aller Zeiten mit großem Respekt und Anerkennung für seine unvergleichliche Leistung.