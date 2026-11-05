Cristiano Ronaldo beendet Karriere in Portugals Nationalmannschaft

Cristiano Ronaldo beendet seine Ära in der portugiesischen Nationalelf. Der Rekordtorschütze gibt nach 234 Länderspielen und Titeln den Rücktritt bekannt.

Cristiano Ronaldo hat seine langjährige Karriere im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft offiziell beendet. Der 40-jährige Stürmer teilte diese gravierende Entscheidung in einer umfassenden öffentlichen Erklärung mit. Damit zieht der portugiesische Superstar nach mehr als zwei Jahrzehnten im Nationaldress den Schlusspunkt unter seine Zeit als A-Nationalspieler. Diese Mitteilung markiert das Ende einer Ära, die von unzähligen Rekorren und historischen Erfolgen geprägt war.

Historische Rekorde und Titelbilanz

Cristiano Ronaldo gab im Jahr 2003 mit 18 Jahren sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Portugals. In der folgenden Zeit entwickelte er sich zu einer der dominanten Figuren des internationalen Fußballs. Bei der Europameisterschaft im Jahr 2016 führte er das Team zum Sieg, einem der prestigeträchtigsten Titel im nationalen Sport. Zusätzlich sicherte er sich mit der Nationalmannschaft den Gewinn der UEFA Nations League in den Jahren 2019 und 2025.

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Die individuellen Statistiken von Ronaldo übertreffen alles, was zuvor im Männerfußball erreicht wurde. Insgesamt absolvierte er 234 Länderspiele für Portugal. Dabei erzielte er satte 146 Tore. Keine andere Spielerin und kein anderer Spieler im Herrenfußball hat je diese beiden Werte gleichzeitig erreicht. Diese Zahlen unterstreichen seine einzigartige Stellung in der Geschichte des Sports.

Emotionale Abschiedserklärung des Stars

In seiner detaillierten Mitteilung richtete sich Cristiano Ronaldo direkt an die Bevölkerung seines Landes. Er erklärte, dass der Zeitpunkt gekommen sei, das Trikot mit der Nummer sieben an die nächste Generation weiterzugeben. Dabei betonte er, dass er das Trikot nie als sein exklusives Eigentum betrachtet habe. Seine Worte verdeutlichten den kollektiven Charakter des Sports in Portugal.

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Der ehemalige Weltfußballer gab zu, dass die Entscheidung nicht leicht fiel. Er führte aus, dass solche Entscheidungen nicht nur rational getroffen werden, sondern auch das Herz berühren. Mit diesen Worten würdigte er die emotionale Bindung, die er über die Jahre zu seiner Nationalmannschaft aufgebaut hat. Der Abschied fällt somit schwerer als es die bloßen Zahlen vermuten lassen würden.

Spannungen und Sanktionen im Sportverband

Kurz vor seinem offiziellen Rücktritt kam es zu einem öffentlichen Konflikt zwischen Ronaldo und dem Fußballverband von Portugal. Im September reiste der Star einfach vom Trainingslager der Nationalmannschaft ab. Der Grund dafür war, dass er sich von Trainer Jorge Jesus nicht ausreichend berücksichtigt fühlte und keine ausreichende Spielzeit erhielt.

Als Reaktion auf dieses Verhalten verhängte der Verband eine 30-tägige Sperre. Zudem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 255 Euro festgesetzt. Diese Sanktionen galten rückwirkend ab dem 30. September und endeten Ende Oktober. Ronaldo entschuldigte sich später bei seinen Mitspielern für sein Verhalten und versicherte, der Mannschaft weiterhin zur Verfügung zu stehen.

Aktuelle Situation und Zukunftsaussichten

Trotz der internen Spannungen stellt sich Portugal aktuell als dominierende Kraft dar. In der laufenden Nations League hat Titelverteidiger Portugal alle vier bisherigen Spiele gewonnen. Interessanterweise waren an drei dieser Siege keine Einsatzzeiten von Cristiano Ronaldo beteiligt. Die Mannschaft hat sich bereits zwei Spieltage vor dem Abschluss der Gruppenphase für das Viertelfinale qualifiziert.

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Die nächsten Herausforderungen für die portugiesische Elf stehen bereits fest. Am 14. November tritt das Team gegen Dänemark an. Zwei Tage später, am 17. November, folgt das Match gegen Wales. Mit diesem Kader wird Portugal nun versuchen, den Erfolg in der Nations League fortzusetzen und die neue Ära nach Ronaldo zu festigen. Die Zukunft des portugiesischen Fußballs steht nun im Fokus.