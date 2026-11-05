Cristiano Ronaldo beendet Karriere in Portugals Nationalmannschaft

Nach 23 Jahren und 146 Toren verkündet Cristiano Ronaldo seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft. Internationale Medien berichten vom Ende einer goldenen Ära des Fußballs.

Cristiano Ronaldo beendet seine über 23-jährige Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft. Der 41-jährige Superstar gab seine Entscheidung bekannt, nachdem er zuvor bereits eine Pause von den Länderspiele n eingenommen hatte. Diese Entwicklung markiert das sofortige Ende einer dominierenden Ära im internationalen Fußball.

Internationale Medien berichten über Ära-Ende

Die globale Medienlandschaft reagiert auf die Nachricht mit umfangreichen Berichten über das Ausscheiden des Starstürmers. Zeitungen wie O Jogo, Marca und Mundo Deportivo beschreiben das Ereignis als das Ende einer goldenen Ära. Sie heben hervor, dass Ronaldo die Hierarchie der Mannschaft in vielerlei Hinsicht überragt hat und das Gesicht einer ganzen Generation war.

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Rekordmarke von 146 Toren in 234 Spielen

Ronaldo hinterlässt eine beeindruckende statistische Spur für Portugal. In seinem Zeitraum von 2003 bis 2026 bestritt er insgesamt 234 Länderspiele. Dabei erzielte er 146 Tore, eine Zahl, die in der Geschichte des portugiesischen Fußballs unvergessen bleiben wird. Seine fünf Ballon-d'Or-Titel unterstreichen seine individuelle Exzellenz in dieser Zeit.

Konflikt mit Trainer Jorge Jesus als Auslöser

Der Rücktritt folgt auf einen Konflikt mit dem neuen Nationaltrainer Jorge Jesus. Ronaldo hatte sich während des letzten Länderspielfensters bereits aus dem Kader zurückgezogen. Weltweit wird dieser Streit als der eigentliche Auslöser für das vorzeitige Karriereende gewertet, obwohl sein Vermächtnis als legendär beschrieben wird.

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Neues Kapitel für den portugiesischen Fußball

Für die Selecao das Quinas beginnt nun ein neues Kapitel ohne ihren langjährigen Kapitän. Medien wie L'Equipe und La Stampa betonen, dass dies den Abschluss einer großartigen Geschichte bedeutet. Portugal muss sich nun auf eine neue Generation von Spielern einstellen, die die hohen Erwartungen weiterführen müssen.

Symbolik und emotionale Bedeutung des Abschieds

Ronaldo kündigte seinen Rückzug über soziale Medien an, was die emotionale Tragweite des Moments unterstreicht. Mit 41 Jahren beendet er ein Kapitel, das eng mit dem Aufstieg Portugals im Weltfußball verbunden ist. Seine Fähigkeit, das Land auf seinen Schultern zu tragen, bleibt ein zentrales Element seiner Biografie.

Vergleich mit anderen Fußballlegenden

Die internationale Presse vergleicht Ronaldo oft mit anderen Größen wie Leo Messi, dessen letztes Spiel nur einen Monat zuvor stattfand. Die Athletic und De Telegraaf stellen fest, dass Ronaldo die Erwartungen an den portugiesischen Fußball nachhaltig geprägt hat. Seine Karriere gilt als einer der wichtigsten Beiträge zur Geschichte des Nationalteams.