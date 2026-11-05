Cristiano Ronaldo beendet Nationalkarriere bei Portugal

Nach 234 Spielen und 146 Toren verabschiedet sich Cristiano Ronaldo offiziell von der portugiesischen Nationalmannschaft. Trainer Jorge Jesus bestätigt den Schritt und würdigt die historische Leistung des Stars.

Cristiano Ronaldo hat seine Karriere für die portugiesische Nationalmannschaft offiziell beendet. Der fünfmalige Weltfußballer gab diesen Schritt in einer emotionalen Video-Botschaft bekannt. Damit endet eine außergewöhnliche Ära, die 2003 mit dem Debüt im Alter von 18 Jahren begann. Die Bilanz seiner 234 Länderspiele umfasst beeindruckende 146 Tore, was beide Werte zu Rekorden im Männerfußball macht.

Abschied trotz Spannungen zum Trainer

Die offizielle Trennung steht im Schatten vorheriger Konflikte mit Nationaltrainer Jorge Jesus. Das Verhältnis der beiden galt nach den letzten Nations-League-Spielen als schwer belastet. Jesus hatte den Star in zwei Partien nicht eingesetzt, woraufhin Ronaldo drastisch reagierte. Er verließ das Teamquartier vorzeitig und reiste mit einem Privatjet nach Madrid. Dies geschah Ende September, nachdem er in Norwegen nicht zum Einsatz gekommen war.

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Trainer Jesus wehrt sich gegen Vorwürfe

Jorge Jesus stellt klar, dass der Rücktritt keine direkte Folge seiner Taktik war. Er betonte, dass Ronaldo die eigenständige Entscheidung traf. Bereits vor der ersten Berufung habe es Gespräche darüber gegeben. Jesus gab an, den Spieler gebeten zu haben, weiterzumachen. Er erklärte, Ronaldo in seiner Nähe zu benötigen. Dennoch respektiere er die Entscheidung des 41-Jährigen vollständig.

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Historische Erfolge und sportliche Bedeutung

Trotz der jüngsten tensions finden Worte der Wertschätzung. Jesus lobte Ronaldo als weltweite Referenz und Vorbild. Er erwähnte die gemeinsame Zeit bei Al-Nassr, um die professionelle Haltung zu unterstreichen. Die Statistik untermauert die Bedeutung: Portugal gewann 2016 den EM-Titel unter seiner Führung. Zudem folgten zwei Triumphe in der Nations League in den Jahren 2019 und 2025. Seine Fans, oft aus der Jugend, sehen in ihm ein historisches Idol.

Zukunft und Vermächtnis für den Fußball

Der Nationalcoach versicherte, dass kein dauerhafter Groll besteht. Ronaldo werde für immer einen Platz in den Herzen der Portugiesen haben. Diese Aussage soll die historische Bedeutung der Beziehung festigen. Die Nationalmannschaft steht nun vor dem Aufgaben, den verlassenen posten neu zu besetzen. Die Ära des Rekordtorschützen bleibt jedoch unbestritten ein Meilenstein der Geschichte des portugiesischen Fußballs.