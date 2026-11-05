Cristiano Ronaldo beendet Nationalmannschaftskarriere nach 23 Jahren

Nach 234 Spielen und 146 Toren für Portugal beendet Cristiano Ronaldo seine Ära in der Nationalelf. Der Rekordhalter verabschiedet sich nach einem Konflikt mit Trainer Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo hat seinen endgültigen Rückzug aus der portugiesischen Nationalelf bekanntgegeben. Der 41-jährige Stürmer beendete damit eine mehr als zwei Jahrzehnte umfassende Karriere, die ihn zu einer der prägendsten Figuren des Weltfußballs machte. In einem Video erklärte er, dass es keine einfache Entscheidung gewesen sei, aber der Moment gekommen sei, das Trikot mit der Nummer sieben zurückzugeben, das er 23 Jahre lang getragen habe.

Rekorde und Meilensteine der Karriere

Ronaldo absolvierte insgesamt 234 Länderspiele für Portugal und erzielte dabei 146 Tore. Diese Zahlen repräsentieren nur zwei seiner zahlreichen Rekorde während seiner über 20-jährigen Zeit im Nationalteam. Sein Debüt gab er am 20. August 2003 unter Trainer Luiz Felipe Scolari, der ihn beim 1:0-Sieg gegen Kasachstan in der Halbzeitpause für Luís Figo einwechselte. Seitdem war er fester Bestandteil der Seleção.

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Sein erstes großes Turnier erlebte er bei der EM 2004 auf heimischem Boden, wo Portugal im Endspiel gegen Griechenland verlor. Zwölf Jahre später feierte er den größten Erfolg: Den EM-Titel 2016 durch einen 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Frankreich. Ronaldo wurde im Finale verletzt ausgewechselt, blieb aber mit 30 Einsätzen und 14 Toren EM-Rekordhalter. Zudem gewann er die Nations League 2019 und 2025.

Konflikt und Ende der Ära

Die lange Ära endete jedoch nicht triumphal, sondern überschattet von einem Eklat zwischen Ronaldo und dem neuen Trainer Jorge Jesus. Ende September verließ Ronaldo über Nacht das Teamquartier in Kopenhagen, nachdem er beim Nations-League-Spiel in Norwegen (2:1) nicht zum Einsatz kam und auch vier Tage später gegen Dänemark nur auf der Bank saß. Dieser Streit ließ sich nicht mehr reparieren und markierte das faktische Ende seiner Nationalmannschaftskarriere.

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Trotz dieses Bruchs blieb Ronaldo bis zur WM 2026 aktiv. Bei dieser Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erreichte er seine sechste WM-Teilnahme, was einen Rekord darstellt, den er sich mit Lionel Messi und Guillermo Ochoa teilt. In 27 WM-Spielen traf er elfmal, doch ein WM-Titel blieb ihm versagt. Das Turnier endete mit einem Achtelfinal-Aus gegen Spanien.

Zukunft und Vereinsebene

Auch wenn die Diskussionen um seinen Status bei über 40 Jahren andauerten, zeigte Ronaldo weiterhin Leistungsfähigkeit. Nach schwachen Leistungen bei der WM 2022 gegen Südkorea wurde er zwar zeitweise nicht mehr in der Startelf berücksichtigt, kehrte jedoch in der Qualifikation zur EM 2024 zurück. Dort absolvierte er sein 197. Länderspiel und stellte einen neuen Rekord auf, zudem erzielte er zehn Tore in neun Spielen.

Für Ronaldo bleibt die Vereinskarriere bestehen. Er steht noch bis 2027 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag. Seine离开 aus der Nationalelf schließt ein Kapitel, das den Fußball über zwei Generationen hinweg geprägt hat, ohne dass jemals der Gewinn des goldenen Pokals möglich war.