Cristiano Ronaldo beendet seine Karriere bei der portugiesischen Nationalmannschaft. Der Rücktritt folgt seinem umstrittenen Ausbruch aus dem Trainingslager in Dänemark.

Cristiano Ronaldo hat seine Laufbahn als Akteur der portugiesischen Nationalelf offiziell beendet. Der 41-jährige Starstürmer zog diese Konsequenz, nachdem er im Oktober während des Trainingslagers in Dänemark das Team verlassen hatte. Diese Aktion markiert das abrupte Ende seiner Ära in der "Selecao" und wird von vielen Beobachtern als unwürdiges Verhalten gegenüber den eigenen Farben gewertet.

Details zum Vorfall in Dänemark

Der Konflikt entstand kurz vor Beginn der Spiele in der Nations League unter Trainer Jorge Jesus. Ronaldo äußerte den Wunsch, die Marke von 1000 Toren zu knacken, was ihn dazu veranlasste, das Lager zu verlassen. Sein aktueller Vertrag beim arabischen Klub Al-Nassr läuft erst am Saisonende ab, doch sein Fokus lag eindeutig auf den persönlichen Rekordeinstellungen für Portugal.

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Stakeholder Positionen und Kritik

Die Reaktion auf den Austritt wurde als peinlich, lächerlich und kindisch beschrieben. Kritiker betonen, dass Ronaldos unersättlicher Erfolgshunger ihm nun grotesk zum Verhängnis geworden ist. Im Vergleich zu Lionel Messi, Pelé oder Franz Beckenbauer fehlt es an der Würde, mit der andere Größen ihren Karriereausklang meisterten. Die Öffentlichkeit sieht darin einen schweren Fehler eines Idols einer ganzen Generation.

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Statistik und künftige Perspektiven

Ronaldo hat bereits 985 Tore erzielt, darunter 146 Länderspieltreffer, was ebenfalls ein Rekord ist. Zwei Mal gewann er bereits die Nations League und feierte 2016 den EM-Titel. Obwohl noch 15 Tore zur magischen Grenze fehlen, ist eine Rückkehr in die Nationalelf ausgeschlossen. Seine Karriere in der "Selecao" endet damit ohne den gebührenden Glanz, den seine Leistungen verdient hätten.