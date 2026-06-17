Cristiano Ronaldo bei der WM: Der fünfmalige Weltfußballer steht am kommenden Mittwoch auf dem Platz

Cristiano Ronaldo könnte bei der WM sein, obwohl er 775 Millionen Euro verdient hat. Der fünfmalige Weltfußballer steht am kommenden Mittwoch mit 41 Jahren und 132 Tagen für Portugals Nationalelf auf dem Platz in Houston. Beim Auftakt gegen die DR Kongo wird er der viertälteste Spieler der WM-Geschichte.

Cristiano Ronaldo könnte bei der WM sein, obwohl er 775 Millionen Euro verdient hat. Der fünfmalige Weltfußballer steht am kommenden Mittwoch mit 41 Jahren und 132 Tagen für Portugals Nationalelf auf dem Platz in Houston .

Beim Auftakt gegen die DR Kongo wird er der viertälteste Spieler der WM-Geschichte. Ronaldo hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und ist nun ein Teamplayer geworden. Er hat 13 Tore in 16 Länderspielen erzielt und gewann 2025 die Nations League. Er ist nur noch 27 Tore entfernt von den erträumten 1000 Karriere-Toren und kann die Marke mit einer weiteren Saison in Saudi-Arabien gut erreichen.

Der größte Star bleibt jedoch CR7, da bei der EM 2024 mehr als 25 Flitzer das öffentliche Training in Gütersloh stürmten und nur 700 Fans bei der offenen Einheit in Palm Beach/Florida zugelassen wurden





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo WM Portugals Nationalelf Houston DR Kongo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nahe Europa: Der einzige Ort der Welt, der kälter wird statt wärmerEin mysteriöser „Kältefleck” im Atlantik stellt Forscher vor ein Rätsel. Die Befürchtung: Der sogenannte „cold blob” könnte ein Anzeichen dafür sein, dass eine für Europa wichtige Wasserströmung bald ausfällt.

Read more »

Einer der verstörendsten Horrorfilme der letzten Jahre läuft jetzt gratis in der ZDF-MediathekDieser unangenehme Horrorfilm brennt sich ins Gedächtnis.

Read more »

Uchida-Rede: Der stellvertretende Gouverneur der BoJ erörtert die geldpolitische Perspektive nach der erwarteten ZinserhöhungDer stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Shinichi Uchida, spricht auf der Pressekonferenz und erklärt den Grund für die erwartete Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte (bps) auf 1,0

Read more »

Cristiano Ronaldo bei der WM 2026: Ein wahrer AthletCR7 ist mittlerweile 41 Jahre alt, seine Erfolge kann man im Museum bewundern. Und niemand kann ihn davon abhalten, weiter für die Seleção zu spielen.

Read more »