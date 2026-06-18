Cristiano Ronaldo: Ein kleiner lästiger Bruder

Cristiano Ronaldo ist ein Spieler, der immer wieder versucht, in die Mannschaft zu kommen, obwohl er nicht wirklich dabei sein will. Sein Bewegungsradius ist immer noch derselbe wie der eines fettleibigen und restbesoffenen Spielers eines Kreisligisten.

Cristiano Ronaldo ist wie ein kleiner lästiger Bruder, der immer wieder versucht, in die Mannschaft zu kommen, obwohl er nicht wirklich dabei sein will. Er ist wie ein Controller, der immer wieder eingesteckt wird, aber nie wirklich benutzt wird.

Sein Bewegungsradius ist immer noch derselbe wie der eines fettleibigen und restbesoffenen Spielers eines Kreisligisten. Wenn er doch angeblich so fit ist für sein Alter und so viel für seinen Körper tut, warum hat er dann seit Jahren den gleichen Bewegungsradius? Ich habe gestern Kicktipp Portugal-Kongo 1:1 eingeloggt und heute dann den Kopf zerbrochen und zugunsten der Portugiesen ausgebessert. Wenn die jetzt unentschieden spielen, lösche ich die App.

Ich habe meine Frau beim Fremdgehen erwischt, aber sie war nicht mit beiden Beinen auf der Torlinie, deswegen wird unsere Ehe wiederholt. Unter Gareth Southgate wollte man immer schon nach wenigen Minuten nicht mehr hingucken, jetzt will man keine Sekunde verpassen. #ENGCR





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Cristiano Ronaldo Portugal Kongo Gareth Southgate ENGCRO

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