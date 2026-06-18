Cristiano Ronaldo: Ein schwacher Auftritt bei der Weltmeisterschaft

Cristiano Ronaldo hat bei der Weltmeisterschaft einen eher schwachen Auftritt hingelegt. Sein Rival Lionel Messi hat einen Mega-Auftritt hingelegt und die ganze Welt wartete gespannt darauf, wie CR7 kontern wird.

Cristiano Ronaldo (41) hat bei der Weltmeisterschaft einen eher schwachen Auftritt hingelegt. Sein Rival Lionel Messi (38) hat bei der Dreierpack und Torrekord von Klose eingestellt einen Mega-Auftritt hingelegt und die ganze Welt wartete gespannt darauf, wie CR7 kontern wird.

Die Antwort: gar nicht. Selbst der Torwart Diogo Costa hatte mehr Ballkontakte (37) während der Partie als Ronaldo (25). Eine Szene beim Spiel war besonders auffällig. In der 68.

Minute wollte Francisco Conceicao den Ball tief im gegnerischen Sechzehner kurz vor dem Tor auf Bruno Fernandes spielen, aber Ronaldo, in deutlich schlechterer Position, schritt ein, traf den Ball nicht richtig und verstolperte so die Mega-Chance auf das 2:1. Sowohl Fernandes als auch Conceicao zeigten danach die Wut im Gesicht. Diese Szene war auch im STAMMPLATZ-Podcast von BILD Thema. Host André Albers hatte dazu eine klare Meinung: Das ist die Szene, die mir tatsächlich Sorgen gemacht hat bei den Portugiesen.

Er klaut ihm den Ball vom Fuß. Weil das ist das, was wir im Vorfeld, oder was einige von uns im Vorfeld befürchtet haben. Und das ist das, was Portugal auf dem Weg zum Titel nicht passieren darf. BILD-Reporter Dennis Schlüter pflichtete ihm bei und hegte einen Verdacht: Ja, absolut.

Weil man ja eh das Gefühl hat, die Mannschaft drumherum wäre mutmaßlich auch ohne Ronaldo stark genug, um um den Titel mitzuspielen. Albers verglich darauf die CR7-Leistungen mit seinem großen Rivalen und stellte fest: Du siehst bei Lionel Messi, der hat immer noch diesen Antritt, der hat diese kurzen Hakenbewegungen. Bei Cristiano, das, was den ausmacht, nämlich schnell im Kopf, schnell mit den Beinen. Das hat halt altersbedingt ein bisschen gelitten.

Sogar beim Gegenspieler sorgte der Ronaldo-Auftritt für Verwunderung. Der kongolesische Mittelfeld-Profi Ngal'ayel Mukau über seinen Gegner: Wir wissen, dass er nicht mehr derselbe Spieler ist. Er ist etwas älter geworden. Für Ronaldo und Portugal geht es als Nächstes gegen Usbekistan (23. Juni, 19 Uhr) und Kolumbien (28. Juni, 1.30 Uhr)





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